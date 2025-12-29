 Aller au contenu principal
L'Europe sur une note calme pour la dernière semaine de l'année
information fournie par AOF 29/12/2025 à 11:53

(AOF) - Les places européennes reprennent en douceur après avoir fermé leurs portes depuis mercredi en début d’après-midi. Dans le vert à l’ouverture, elles évoluent désormais autour de leur point d’équilibre. Les investisseurs n’ont pas grand-chose à surveiller en pleine trêve des confiseurs et le volume d’affaires est logiquement particulièrement faible un peu partout sur le Vieux Continent. A la mi-séance, le CAC 40 ne cède que 0,02%, à 8 101,57 points, le DAX 40 à Francfort recule de 0,11%, à 24 313,93 points et l’EuroStoxx grappille 0,03%, à 5 747,86 points.

A Dublin, Ryanair (-0,61%, à 29,32 euros) a profité de la période entre Noël et le jour de l’an pour lancer « sa plus grande promotion jamais réalisée ». Le groupe de transport aérien propose plus de 10 millions de sièges pour l’été 2026 à prix réduits pour les réservations anticipées. La société dispose d’un réseau de plus de 235 destinations.

A Paris, Atos (+4,22%, à 47,74 euros) débute la dernière semaine de l’année sur les chapeaux de roues. Le spécialiste de la transformation digitale a annoncé la cession la signature d’un accord engageant pour céder ses opérations en Amérique du Sud au Brésilien Semantix. Le périmètre cédé compte actuellement 2 800 professionnels au Brésil, en Argentine, au Chili, en Colombie, en Uruguay et au Pérou. Les détails financiers de l’opération n’ont pas été dévoilés.

Alstom (-0,12%, à 24,93 euros) a signé un contrat auprès de l'Agence de régulation du transport ferroviaire mexicain pour la fourniture de 47 trains de voyageurs DMU (Diesel Multiple Unit) destinés aux nouveaux corridors Mexico-Querétaro-Irapuato et Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo. Dans le détail, la commande porte sur 33 trains longue distance de type Intercités et 14 trains périurbains.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, les promesses de ventes de logements de novembre seront connues à 16h00.

Sur le marché des devises, l'euro est quasi-stable (+0,03%) face au billet vert et se négocie contre 1,1776 dollar.

