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L'Europe sur un ton prudent, la fragile trêve au Moyen-Orient interroge
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 09:58

Les principales Bourses européennes ‌ouvrent en ordre dispersé en début de séance jeudi, la ​fragilité du cessez-le-feu annoncé la veille par les États-Unis et l'Iran appelant à la prudence tandis que le pétrole repart à ​la hausse.

À Paris, le CAC 40 perd 0,30% à 8.239,12 points vers 07h13 GMT. ​À Francfort, le Dax recule ⁠de 0,65%, tandis qu'à Londres, le FTSE 100 prend 0,11%.

L'indice ‌EuroStoxx 50 perd 0,40%, le FTSEurofirst 300 baisse de 0,17% et le Stoxx 600 recule de 0,20%.

Après ​les gains enregistrés ‌la veille sur les marchés à la suite ⁠de l'annonce par les États-Unis et l'Iran d'un cessez-le-feu de deux semaines, l'attention reste focalisée sur la question de savoir si ⁠cette trêve tiendra ‌et si elle débouchera sur des pourparlers de paix ⁠plus durables.

Téhéran a prévenu de possibles représailles aux vastes ‌bombardements meurtriers menés mercredi par Israël à travers le ⁠Liban.

Les doutes quant à la pérennité de la ⁠trêve font craindre ‌que le transit des flux énergétiques par le détroit d'Ormuz ​reste perturbé, faisant repartir à ‌la hausse les prix du pétrole après une chute brutale la veille.

À Paris, OVHcloud ​gagne près de 2% dans les premiers échanges après avoir fait état de résultats en hausse au premier ⁠semestre.

Rexel prend près de 2,55% après que Jefferies a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

Le secteur du voyage du Stoxx 600 recule de 1,33% après le bond de la veille et alors que les cours du brut reprennent leur progression.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité ​par Augustin Turpin)

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