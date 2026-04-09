L'Europe sur un ton prudent, la fragile trêve au M.-O. interroge

Les principales Bourses européennes ouvrent en ordre dispersé en début de séance jeudi, la fragilité du cessez-le-feu annoncé la veille par les États-Unis et l'Iran appelant à la prudence tandis que le pétrole repart à la hausse.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,30% à 8.239,12 points vers 07h13 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,65%, tandis qu'à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,11%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E perd 0,40%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 baisse de 0,17% et le Stoxx 600

.STOXX recule de 0,20%.

Après les gains enregistrés la veille sur les marchés à la suite de l'annonce par les États-Unis et l'Iran d'un cessez-le-feu de deux semaines, l'attention reste focalisée sur la question de savoir si cette trêve tiendra et si elle débouchera sur des pourparlers de paix plus durables.

Téhéran a prévenu de possibles représailles aux vastes bombardements meurtriers menés mercredi par Israël à travers le Liban.

Les doutes quant à la pérennité de la trêve font craindre que le transit des flux énergétiques par le détroit d'Ormuz reste perturbé, faisant repartir à la hausse les prix du pétrole après une chute brutale la veille.

À Paris, OVHcloud OVH.PA gagne près de 2% dans les premiers échanges après avoir fait état de résultats en hausse au premier semestre.

Rexel RXL.PA prend près de 2,55% après que Jefferies a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

Le secteur du voyage .SXTP du Stoxx 600 recule de 1,33% après le bond de la veille et alors que les cours du brut reprennent leur progression.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)