 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Europe sur un niveau record avec les résultats de sociétés
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 09:38

Les principales Bourses européennes sont orientées dans le vert jeudi en matinée, à des niveaux sans précédent, après de nombreuses publications d'entreprises, notamment des poids-lourds du Vieux continent comme Hermès, AB Inbev, Siemens, L'Oréal ou encore Essilorluxottica.

À Paris, le CAC 40 .FCHI prend 1,26% à 8.417,16 points vers 08h20 GMT, après avoir inscrit en séance un record à 8.437,35 points. À Londres, le FTSE 100 .FTSE avance de 0,38% et à Francfort, le Dax .GDAXI progresse de 1,12%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E monte de 0,97% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,63%. Le Stoxx 600 .STOXX gagne 0,46%, après avoir touché en séance un niveau sans précédent à 625,90 points.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,27% pour le Dow Jones .DJI , de 0,28% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,21% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance sans grand changement. Les marchés américains attendent la publication vendredi des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de janvier, qui pourraient permettre d'affiner les anticipations sur l'évolution des taux directeurs de la Fed après un robuste rapport sur l'emploi qui a éloigné la perspective d'une baisse des coûts d'emprunt en mars.

En Europe, les publications trimestrielles dominent, notamment dans le secteur du luxe emmené par Hermès avant les résultats après la clôture de L'Oréal, alors que les perspectives concernant la santé financière des sociétés du Vieux continent se sont améliorées, selon les données de LSEG.

Le fabricant des sacs Birkin HRMS.PA a fait état jeudi d'une croissance plus importante que prévu à taux de change constants de ses ventes au quatrième trimestre, ce qui fait prendre à l'action 2,5%, tandis que l'indice du luxe en Europe

.STXLUXP avance de 2,46%

Essilorluxottica ESLX.PA , poids lourd du CAC 40, s'envole de 8,77%, après avoir annoncé un bond de 18,4% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre.

Toujours à Paris, Michelin MICP.PA gagne 5,56% après avoir annoncé s'attendre à un rebond de ses résultats en 2026, tandis que Legrand LEGD.PA monte de 3,07%, le groupe ayant déclaré que l'essor de ses activités dans les centres de données avait soutenu sa croissance en 2025.

Ailleurs en Europe, Anheuser-Busch Inbev ABI.BR avance de 2,07%, le premier brasseur mondial ayant dépassé les attentes au titre du quatrième trimestre et déclaré qu'il pourrait accroître son bénéfice à un rythme plus rapide que ses principaux concurrents en 2026.

A Francfort, Siemens SIEGn.DE bondit de plus de 6% à la faveur du relèvement de sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année, tandis que Mercedes-Benz MBGn.DE perd 3,49%, le constructeur automobile ayant annoncé une baisse plus marquée que prévu de son bénéfice annuel.

A Londres Unilever ULVR.L recule de 3,30% après ses résultats.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

AB INBEV
66,6800 EUR Euronext Bruxelles +2,81%
CAC 40
8 381,34 Pts Euronext Paris +0,82%
DAX
25 178,47 Pts XETRA +1,30%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
50 121,40 Pts Index Ex -0,13%
ESSILORLUXOTTICA
262,8000 EUR Euronext Paris +4,78%
EURO STOXX 50
6 082,65 Pts DJ STOXX +0,78%
FTSE 100
10 503,74 Pts FTSE Indices +0,30%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
HERMES INTL
2 155,0000 EUR Euronext Paris +1,65%
LEGRAND
152,8000 EUR Euronext Paris +5,63%
MERCEDES-BENZ GROUP
56,800 EUR XETRA -1,98%
MICHELIN
34,4100 EUR Euronext Paris +6,30%
NASDAQ Composite
23 066,47 Pts Index Ex -0,16%
Pétrole Brent
69,28 USD Ice Europ -0,50%
Pétrole WTI
64,52 USD Ice Europ -0,65%
S&P 500 INDEX
6 941,47 Pts CBOE 0,00%
SIEMENS
271,700 EUR XETRA +6,03%
STOXX Europe 600
624,68 Pts DJ STOXX +0,50%
STOXX Europe 600 Banks
373,43 Pts DJ STOXX +0,87%
UNILEVER
5 274,000 GBX LSE -0,86%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank