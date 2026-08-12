L'Europe sur le qui-vive en attendant l'inflation aux Etats-Unis

Les principales Bourses européennes devraient repartir à la baisse mercredi à l'ouverture, mais sans grande conviction, la prudence dominant sur fond d'interrogations quant au rythme de l'inflation aux Etats-Unis et à ses implications en matière de politique monétaire. A ce stade de la journée, les contrats à terme sur indices suggèrent un repli de moins de 0,1% pour le CAC 40 à Paris à l'ouverture, des scores globalement inchangés pour le DAX à Francfort comme pour l'Euro STOXX 50 ainsi qu'un recul de l'ordre de 0,2% pour le FTSE 100 à Londres.

Les initiatives s'annoncent relativement limitées en attendant la publication, à 14h30, des derniers chiffres de l'inflation américaine, le rendez-vous économique le plus risqué de la semaine et plus généralement de ce creux estival du mois d'août.

Bon nombre d'investisseurs s'attendent à ce que ces données déterminent l'évolution des marchés dans un contexte de crainte d'une réaccélération de l'inflation due au réveil des prix pétroliers, susceptible à son tour de conduire la Réserve fédérale à durcir sa politique monétaire.

Vers un ralentissement de la hausse des prix aux USA

"Cela fait plus de 5 ans que l'inflation sous-jacente aux Etats-Unis (core CPI) n'est pas retombée sous les 2%", rappelle Alexandre Baradez, le responsable de l'analyse marché chez IG France.

"Il faut remonter à mars 2021 pour retrouver ce chiffre, qui mesure l'inflation hors alimentation et hors énergie, sous la barre des 2%", souligne le stratège.

La moyenne des estimations des économistes donne toutefois un chiffre de 2,5% en rythme annuel pour l'indice d'inflation de base "core CPI" pour le mois de juillet, soit en léger repli par rapport à juin ( 2,6%) et au plus bas depuis le début de l'année.

Des valorisations toujours à la merci de l'évolution des taux

Les marchés boursiers européens et américains ont établi de nouveaux records dernièrement, bénéficiant à la fois de solides résultats trimestriels et de la perspective d'une modération de la croissance américaine, le cocktail idéal pour les actifs risqués.

Les investisseurs redoutent néanmoins de voir les prix se réveiller, alors que la perspective d'un resserrement monétaire de la Fed demeure le scénario privilégié des investisseurs cette année, la probabilité d'au moins une hausse de taux étant actuellement estimée à 79%.

Un chiffre supérieur au consensus risquerait de conforter l'idée d'une politique plus restrictive de la part de la Fed, de nature à faire repartir à la hausse les rendements obligataires et à mettre sous pression les valorisations des géants de la tech, très liées à l'évolution des taux d'intérêt.

Wall Street temporise, l'Asie tente le rebond

Les futures sur indices new-yorkais signalent pour l'instant une ouverture de Wall Street en hausse modérée mais les statistiques mensuelles des prix à la consommation (CPI) pourraient évidemment changer la donne.

La Bourse de New York avait fini en baisse mardi, la remontée des cours du pétrole ayant incité les investisseurs à la prudence à la veille de la publication des chiffres des prix à la consommation.

L'indice Dow Jones a cédé 0,3% à 53 792 points, le S&P 500 perdait lui aussi 0,3% à 7 728 points tout comme le Nasdaq 100 en repli de 0,3% à 29 525 points.

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei affichait des gains de 0,7% mercredi en fin de séance, tiré par les valeurs technologiques suite aux solides résultats trimestriels dévoilés hier soir par le spécialiste américain des infrastructures dédiées à l'IA, CoreWeave.

En Chine, les actions tentent un rebond après leur repli de la veille en s'appuyant sur les chiffres du commerce extérieur : le SSE Composite de Shanghai prend 0,2% et le CSI 300 des principales valeurs de Chine continentale près de 0,5%.

Accalmie sur le marché obligataire, le pétrole reste sous tension

Sur le compartiment obligataire, où les chiffres des prix à la consommation sont susceptibles de faire réagir les rendements, le taux des Treasuries américains à 10 ans retombe à 4,6840%, à comparer à un pic à près de 4,75% à la fin juillet.

Sur le marché des devises, l'euro consolide face au dollar pour la deuxième séance consécutive, abandonnant encore une partie des gains engrangés après les récents chiffres de l'emploi américain alors que les intervenants adoptent une posture prudente avant les chiffres de l'inflation.

La monnaie unique revient, à 1,1534 contre le billet vert, en direction de son support psychologique établi à 1,15 après s'être heurtée vendredi à un obstacle de taille à 1,1567 dollar, niveau correspondant à sa moyenne mobile à 100 jours, qui agit comme un véritable plafond à court terme.

Sur le marché pétrolier, les cours du brut continuent de gagner du terrain, l'incertitude entourant la situation géopolitique au Moyen-Orient étouffant pour le moment toute possibilité de reflux des prix.

Le Brent prend actuellement 0,8% à près de 89,7 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'adjuge pas loin de 0,9% à 83,9 dollars.