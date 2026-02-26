L'Europe sur de faibles variations avec une pluie de résultats

Les principales Bourses européennes sont sur de faibles variations jeudi, mais proches de leur niveau record, alors que les investisseurs analysent une pluie de résultats d'entreprises en Europe après la publication de Nvidia reçue sans grand enthousiasme.

À Paris, le CAC 40 .FCHI prend 0,37% à 8.590,54 points vers 08h35 GMT, après avoir inscrit en séance un nouveau pic sans précédent à 8.600,84 points. À Londres, le FTSE 100 .FTSE est proche de l'équilibre (-0,05%), tandis qu'à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,20%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E grappille 0,06%, mais le FTSEurofirst 300 .FTEU3 cède 0,10%, tandis que le Stoxx 600

.STOXX est pratiquement stable (-0,02%). Ce dernier indice a également touché en séance un record à 633,68 points, au lendemain déjà d'un sommet inédit à 633,52 points.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,24% pour le Dow Jones .DJI , de 0,13% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,17% pour le Nasdaq .IXIC après la hausse de mercredi portée par les valeurs technologiques.

Nvidia NVDA.O a annoncé mercredi soir, après la clôture, prévoir pour le trimestre en cours un chiffre d'affaires supérieur aux attentes, avec une demande solide. Cela contribue à apaiser les craintes concernant les dépenses massives en matière d'intelligence artificielle (IA), sans toutefois impressionner les investisseurs.

L'action Nvidia est stable en avant-Bourse, les investisseurs étant désormais habitués à ce que le groupe dépasse ses prévisions, et ce pour le 14e trimestre consécutif. Ils souhaitaient par ailleurs un meilleur retour aux actionnaires, avec notamment une redistribution d'une partie des 100 milliards de dollars de trésorerie que le groupe devrait générer cette année.

En Europe, le compartiment technologique .SX8P avance toutefois de 0,19% et la plupart des places asiatiques ont terminé dans le vert, le Nikkei .N225 ayant dépassé pour la première fois en séance la barre des 59.000 points.

En Europe, d'autres publications trimestrielles d'entreprises animent les échanges. A ce stade, sur les 163 sociétés du Stoxx 600 ayant déjà publié leurs résultats, environ 57% d'entre elles ont dépassé les attentes des analystes, ce qui est supérieur au taux habituel de 54%, selon les données de LSEG I/B/E/S.

Schneider Electric SCHN.PA prend 1,68% après avoir dépassé les attentes au quatrième trimestre.

Engie ENGIE.PA bondit de 5,88% à un niveau record après avoir annoncé la signature d'un accord en vue d'acquérir 100% de UK Power Networks (UKPN) pour 10,5 milliards de livres sterling (12 milliards d'euros environ).

Allianz ALVG.DE recule de 1,26% après avoir fait état d'un bénéfice net trimestriel un peu moins important que prévu.

Puma PUMG.DE gimpe de 7,47%, la perte nette 2025 de l'équipementier sportif allemand ayant été moindre que les 374,3 millions prévus par les analystes.

Deutsche Telekom DTEGn.DE gagne près de 1% à la faveur d'un bénéfice d'exploitation trimestriel légèrement supérieur aux attentes.

London Stock Exchange Group LSEG.L avance de 4% après avoir annoncé son intention de racheter pour trois milliards de livres supplémentaires d'actions au cours des 12 prochains mois.

Eni ENI.MI prend près de 1%, le groupe énergétique italien ayant fait état d'une hausse de 35% de son bénéfice au quatrième trimestre.

Clariant CLN.S monte de 3,3%, le fabricant suisse de produits chimiques de spécialité ayant dit s'attendre à des ventes globalement stables en 2026.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)