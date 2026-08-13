L'Europe se reprend, sauf Londres

A l'exception du FTSE 100 à Londres (-0,32%), les autres grands indices européens s'affichent dans le vert. Si le CAC 40 reprend un peu de hauteur après deux séances consécutives de (légères) baisses, c'est toutefois la prudence qui domine dans l'ensemble.

A Paris, le CAC 40 s'apprécie de 0,25%, à 8 696 points, et le DAX 40 est en hausse de 0,47%.

Les investisseurs semblent temporiser avant la publication des prix à la production américains cet après-midi.

Les statistiques outre-Atlantique ont comme souvent une grande importance. Hier, l'inflation de juillet, qui était très attendue, n'a pas réservé de surprise, renforçant la probabilité de voir la Réserve fédérale laisser ses taux inchangés lors de sa réunion de la mi-septembre.

Parmi les autres indicateurs programmés cet après-midi, il y aura principalement les traditionnelles nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage.

Sur le marché des devises, l'euro est quasi-stable face au billet vert ( 0,04%) et se négocie à 1,1532 dollar.

Et du côté des matières premières, le pétrole recule. A New York, le WTI cède 1,28%, à 81,56 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord perd 1,29%, à 87,16 dollars.

Dans l'actualité des sociétés

Le CAC 40 est soutenu par la hausse des valeurs du secteur bancaire. BNP Paribas avance de 1,23%, et Société Générale grimpe de 0,85%.

A l'inverse, dans le rouge, Dassault Systèmes signe la plus forte baisse de l'indice avec un repli de 1,50%.

Au sein du SBF 120, Valneva trébuche de 1,42% après la présentation de résultats semestriels dégradés, comme prévu. En revanche, dans le haut du palmarès, Worldline grimpe de 4,42%, ou encore Eutelsat qui avance de 3,65%.

Ailleurs en Europe, Adyen flambe de 15,03%, la plateforme de paiements a dévoilé des résultats semestriels solides avec un chiffre d'affaires en hausse de 19% et des volumes qui ont progressé de 24%. La société néerlandaise en a profité pour relever certains de ses objectifs financiers annuels.