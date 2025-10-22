L'Europe, sauf Londres, finit dans le rouge avec une vague de résultats financiers

par Mara Vilcu

Les Bourses européennes, sauf Londres, ont terminé dans le rouge mercredi, alors que les investisseurs prennent leurs bénéfices dans un contexte de valorisations élevées et que la saison de résultats financiers continue.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,63% à 8.206,87 points. A Francfort, le Dax a abandonné 0,71% et à Londres, le FTSE 100 a monté de 0,93%.

L'indice EuroStoxx 50 a baissé de 0,85%, le FTSEurofirst 300 a abandonné 0,26% et le Stoxx 600 a perdu 0,15%.

Ce mercredi, les investisseurs ont digéré des résultats financiers et des données économiques, alors que le front géopolitique a également attiré l'attention.

En ce qui concerne les résultats financiers, Hermès a affirmé mercredi observer des signes d'amélioration en Chine, un marché clé pour le luxe, après avoir fait état d'une croissance de 9,6% à taux de change constants de ses ventes au troisième trimestre, même si la performance de sa principale division de maroquinerie a quelque peu déçu. Le titre a perdu 2,27%.

Sur le plan géopolitique, après les récents signes d'apaisement des tensions entre Washington et Pékin, le président américain a ravivé les doutes mardi en déclarant que la rencontre avec Xi Jinping "n'aura peut-être pas lieu", semant ainsi un nouveau vent d'incertitude dans un climat mondial déjà fragile.

De plus, un sommet prévu entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine a été suspendu mardi, le refus de Moscou d'un cessez-le-feu immédiat en Ukraine ayant jeté une ombre sur les tentatives de négociation.

Par ailleurs, le "shutdown" américain se poursuit, retardant ainsi la publication de données économiques clés, les responsables politiques de la Réserve fédérale américaine (Fed) pourraient être contraints de mener la réunion politique de la semaine prochaine sans avoir une vision complète de l'économie.

Le locataire de la Maison blanche a refusé de rencontrer les principaux démocrates tant que le "shutdown", qui dure depuis trois semaines, n'aura pas pris fin.

VALEURS

Worldline a gagné plus de 7% après la publication de ses résultats trimestriels.

L'Oréal a chuté de 6,70% après avoir fait état la veille de résultats en-deçà des attentes au troisième trimestre, les analystes citant la faible performance du groupe aux États-Unis et en Amérique latine.

Ailleurs en Europe, Barclays a progressé de 4,87% après avoir annoncé un rachat d'actions et relevé ses perspectives pour l'année.

Adidas a perdu 2,85% malgré le relèvement de ses perspectives annuelles mardi soir.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones abandonne 0,24%, le Standard & Poor's 500 0,31% et le Nasdaq Composite 0,75%.

Netflix chute de 9,87% alors que le géant du streaming a dévoilé un bénéfice inférieur aux attentes pour le troisième trimestre et une prévision de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre jugée décevante.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les prix à la consommation en Grande-Bretagne ont progressé de 3,8% sur un an en septembre, selon les données publiées mercredi par l'Office national de la statistique (ONS), une hausse identique à celle d'août et inférieure aux prévisions, ce qui pourrait ouvrir la voie à une baisse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre (BoE) cette année.

"Nous continuons à voir de la valeur sur les gilts et anticipons une forte probabilité d’une nouvelle baisse de taux d’ici la fin de l’année, même si le comité de politique monétaire pourrait attendre le mois de décembre plutôt que novembre afin de tenir compte des mesures du prochain budget", estime Peder Beck-Friis, économiste chez PIMCO.

CHANGES

La livre sterling chute face à l'euro et est en petite hausse face au dollar après la publication d'un taux d'inflation britannique en septembre inférieur aux prévisions.

Le dollar perd 0,11% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,15% à 1,1615 dollar.

La livre sterling gagne 0,02% face au dollar, mais recule de 0,10% face à l'euro.

TAUX

Les rendements américains progressent légèrement après avoir baissé pendant deux séances consécutives, le marché restant dans une fourchette étroite alors que le "shutdown" entre dans son 22e jour sans qu'aucune solution ne soit en vue.

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 0,3 point de base à 3,9665%. Le deux ans prend 0,4 point de base à 3,4592%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans avance de 1,5 points de base à 2,5660%. Le deux ans prend 0,6 point de base à 1,9207%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en hausse pour la deuxième journée consécutive mercredi, soutenus par la hausse de la consommation d'énergie aux États-Unis et l'espoir d'une avancée dans les négociations commerciales entre les États-Unis, la Chine et l'Inde.

Le Brent avance de 2,35% à 62,76 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 2,55% à 58,70 dollars.

MÉTAUX

Le prix de l'or retient l'attention des investisseurs après avoir chuté de plus de 5% mardi. Vers 15h42 GMT, le cours de l'or au comptant baisse de 2,02% à 4.037,55 dollars l'once.

Le métal précieux, valeur refuge par excellence, avait connu une hausse fulgurante ces dernières semaines dans un contexte d'incertitude géopolitique et économique, ainsi que d'anticipations de baisse des taux d'intérêt américains.

Il n'y a pas eu de catalyseur évident à cette chute, si ce n'est un revers après une période faste.

