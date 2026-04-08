L'Europe salue le cessez-le-feu en Iran, le CAC 40 grimpe de plus de 4%

PHOTO DE FICHIER : Euronext Amsterdam à Amsterdam

Les principales Bourses européennes ‌grimpent mercredi en début de séance, l'annonce d'un cessez-le-feu de deux ​semaines au Moyen-Orient ayant fait chuter les prix de l'énergie et apaisé les craintes inflationnistes qui ont marqué le sentiment depuis le début ​de la guerre.

À Paris, le CAC 40 grimpe de 4,24% à 8.244,15 points vers ​07h23 GMT. À Francfort, le Dax avance ⁠de 5% et à Londres, le FTSE 100 prend 2,70%.

L'indice ‌EuroStoxx 50 gagne 4,88%, le FTSEurofirst 300 3,94% et le Stoxx 600 3,92%.

Le président américain Donald Trump a annoncé ​dans la nuit ‌de mardi à mercredi une trêve avec la République ⁠islamique, à condition que celle-ci rouvre le détroit d'Ormuz - fermé de facto par l'Iran et par lequel transitent 20% du pétrole mondial -, ⁠sous peine de ‌voir la "civilisation" iranienne anéantie.

Les secteurs du voyage, de la ⁠technologie et les banques, considérés comme les principaux bénéficiaires de ‌la baisse des prix de l'énergie et des rendements obligataires ⁠qui découle ce cette annonce, bondissent dans les ⁠premiers échanges.

Le secteur ‌des compagnies aériennes et du voyage, particulièrement touché par les craintes liées ​à l'inflation énergétique, progresse de ‌plus de 7% en début de séance.

À Paris, Air France-KLM s'envole de 12% et l'opérateur ​hôtelier Accor grimpe de 7,8%.

Le secteur technologique prend plus de 6% et les banques plus de 5%, et figurent ⁠ainsi parmi les plus performants de l'indice Stoxx 600.

Le seul secteur dans le rouge (-3,8%) est celui de l'énergie, qui souffre mercredi de la chute des prix du pétrole et du gaz. À Paris, TotalEnergies, lanterne rouge du CAC 40, recule de 5,4%.

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)