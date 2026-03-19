L'Europe s'effondre à cause de la guerre en Iran avant les réunions de la BCE et de la BoE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le pétrole bondit de 9 % en raison de l'aggravation du conflit iranien

* Les marchés boursiers européens et asiatiques chutent, les coûts d'emprunt augmentent

* La BCE et la BoE sont les prochaines à se réunir dans le cadre des 24 heures de réunions des banques centrales

(Mise à jour des mouvements sur les marchés européens) par Marc Jones et Ankur Banerjee

Les marchés européens ont fortement chuté jeudi, alors que la dernière escalade de la guerre entre les États-Unis et Israël et l'Iran a provoqué une nouvelle flambée des prix du pétrole et laissé les principales banques centrales aux prises avec la question de savoir quand et comment gérer la hausse probable de l'inflation.

Les attaques contre le champ gazier iranien de South Pars, contre la plus grande usine de gaz du monde au Qatar et contre les raffineries de pétrole en Arabie Saoudite et au Koweït ont fait grimper le prix du Brent à 115 dollars le baril LCOc1 , entraînant le FTSEurofirst 300 .FTEU3 dans une chute précoce de près de 2 %. .EU

Les rendements des obligations d'Etat - qui fixent le coût global de l'emprunt - ont également augmenté alors que les décisions de taux de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre se profilent après que la Banque du Japon et la Réserve fédérale américaine aient toutes deux fait part de leurs inquiétudes concernant le conflit. GVD/EUR /FRX

Les traders s'attendent à ce que la BCE doive procéder à au moins deux hausses de taux cette année, après avoir évalué à environ 40 % les chances d'une réduction en 2026 avant l'éclatement de la guerre.

La banque centrale suisse a déjà déclaré qu'elle maintenait ses taux à zéro, mais a signalé qu'elle était prête à intervenir pour freiner la récente flambée du franc suisse, les investisseurs recherchant des poches de sécurité traditionnelles.

"Les banques centrales considèrent cette situation avec prudence", a déclaré Francesc Balcells, Directeur des investissements sur la dette des marchés émergents chez FIM Partners.

"Je ne pense pas qu'elles veuillent réagir de manière excessive (à la flambée des prix de l'énergie), mais elles ne veulent pas non plus commettre les mêmes erreurs que par le passé", a-t-il ajouté, faisant référence à 2022, lorsque les banques centrales ont jugé à tort que la poussée inflationniste post-COVID et post-invasion ukrainienne était temporaire.

L'intensification de la guerre a également fait bondir les prix du gaz naturel en Europe de 25 % pour atteindre les niveaux les plus élevés de la crise jusqu'à présent. O/R Le président américain Donald Trump a déclaré qu'Israël, en colère, s'était "violemment emporté" lorsqu'il a attaqué le principal gisement de gaz iranien mercredi. L'Iran a ensuite riposté en tirant des missiles sur des installations gazières et pétrolières au Qatar, en Arabie saoudite et au Koweït. Sur le marché des devises, le yen JPY= est resté proche du niveau clé de 160 par dollar alors que la BOJ a laissé ses taux d'intérêt inchangés. Les traders restent attentifs à une éventuelle intervention sur le marché des changes après les commentaires forts de la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, plus tôt dans la journée.

LES ACTIONS MONDIALES CHUTENT

Le Nikkei .N225 et les actions sud-coréennes .KS11 ont tous deux chuté d'environ 3 % au cours de la nuit, tandis que l'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a encore chuté de 0,8 % pour atteindre son niveau le plus bas de l'année jusqu'à présent.

"Cette dernière escalade ressemble à un tournant pour les marchés, car le conflit ne se limite plus aux gros titres militaires ou à la fermeture du détroit d'Ormuz", a déclaré Charu Chanana, stratégiste en chef chez Saxo à Singapour.

"Il touche désormais la tuyauterie du système énergétique mondial. Ce qui déstabilise les marchés aujourd'hui, c'est le risque croissant de stagflation... Cela signifie qu'il ne s'agit plus seulement d'une histoire géopolitique, mais d'une histoire macroéconomique." Le dollar s'est renforcé sur l'ensemble des marchés, soutenu également par la Réserve fédérale qui prévoit une seule réduction supplémentaire cette année, alors que la banque centrale a laissé ses taux inchangés mercredi. Toutefois, les opérateurs ne tiennent plus compte d'un assouplissement en 2026.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres unités, a augmenté de 2,5 % depuis que la guerre a éclaté à la fin du mois de février, les investisseurs se tournant vers le billet vert comme un refuge de choix. L'indice était à 100,15, en légère hausse après une augmentation de 0,7 % mercredi.

Le rendement du Trésor américain à deux ans US2YT=RR , qui reflète généralement les attentes en matière de taux à court terme, était en hausse d'environ 6 points de base à 3,8%, son plus haut niveau depuis août 2025.

LA BCE ET LA BANQUE D'ANGLETERRE À L'ORDRE DU JOUR

Au cours d'une semaine remplie de réunions politiques à travers le monde, les investisseurs ont analysé les commentaires pour évaluer l'impact de la guerre. Les décisions de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre sont toutes deux attendues plus tard dans la journée. Ni l'une ni l'autre n'est susceptible de modifier ses taux, mais toute allusion à la manière dont le conflit pourrait influer sur leurs plans futurs sera disséquée. La Banque du Japon a laissé son taux d'intérêt à court terme à 0,75 %, comme prévu, mais elle a rejoint la Réserve fédérale américaine et la Banque du Canada en adoptant un ton prudent au sujet de la guerre et des pressions sur les prix.

Le yen était en dernier lieu à 159,71 pour un dollar, ayant chuté de plus de 2 % par rapport au dollar ce mois-ci.

Fred Neumann, économiste en chef pour l'Asie chez HSBC, a déclaré que la voie à suivre pour la BOJ se rétrécit, notant que les pressions croissantes sur les prix dues à la flambée des coûts de l'énergie et à une monnaie plus faible indiquent un resserrement rapide et décisif. Le chef de la BOJ, Kazuo Ueda, a donné peu d'indices sur la date à laquelle la banque pourrait relever ses taux lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion. Il a toutefois indiqué que la prochaine révision trimestrielle des prévisions de croissance et d'inflation, prévue en avril, serait déterminante.