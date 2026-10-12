L'Europe reste dans le vert, le CAC 40 plus timide

Bien orientées vendredi, les grandes places européennes poursuivent sur leur lancée ce lundi. A la mi-séance, le CAC 40 avance de 0,21%, à 7 820 points, le DAX 40 à Francfort progresse de 0,63% et le FTSE 100 à Londres s'adjuge 0,59%.

Cette hausse en Europe intervient alors que les cours du pétrole poursuivent leur ascension. Pourtant, Donald Trump a annoncé un "cessez-le-feu énergétique" entre l'Ukraine et la Russie, sauf qu'aucune des deux parties concernées n'a confirmé.

En parallèle, le président des Etats-Unis a négocié la livraison quantité massive de diesel russe à destination des marchés américains, levant plusieurs sanctions qui touchaient Moscou.

Ces mesures prises par l'exécutif américain interviennent à quelques semaines des élections de mi-mandat et doivent permettre de faire baisser la facture énergétique.

Pour Frédéric Lorec, spécialiste hydrocarbures chez Alpha Value : "Selon Donald Trump, la Russie livrera 2,25 millions de barils immédiatement, 3,75 millions en novembre, puis 7,5 millions supplémentaires par la suite. Cela représente un total de 13,5 millions de barils, un volume qui pourrait potentiellement s'élever à 36 millions de barils en fonction des capacités des raffineries russes. [...] Cependant, nous restons prudents quant à la capacité de livraison de la Russie".

En attendant, à New York, le WTI gagne 2,01%, à 92,60 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord avance de 2,07%, à 105,61 dollars. Cette hausse est soutenue par les nouvelles attaques des houthis contre des aéroports et infrastructures énergétiques en Arabie saoudite.

Dans l'actualité macro et micro-économique

Aucune statistique d'envergure n'est programmée aujourd'hui. Les investisseurs se concentreront mardi sur l'inflation allemande de septembre, ou encore mercredi sur celle des Etats-Unis.

Avant cela, il y aura la publication trimestrielle du géant français LVMH, suivie dans la semaine de plusieurs grandes américaines ou encore d'ASML, Ericsson ou Schneider Electric.

En tête du CAC 40 actuellement on retrouve Renault ( 2,30%) et Stellantis ( 2,02%) avec l'ouverture du Salon de l'Automobile. Stellantis a notamment dévoilé six concepts-cars, dont une nouvelle 2CV.

Dans le haut du palmarès également, Société Générale se distingue avec un gain de 1,52%.

A l'inverse, la plus forte baisse du CAC 40 revient à Accor qui trébuche de 1,56%.

Au sein du SBF 120, Vallourec est entouré ( 4,25%) après avoir annoncé un contrat majeur auprès de TotalEnergies pour la fourniture de tubes OCTG (Oil Country Tubular Goods) et de solutions line pipe, représentant un volume total de plus de 16 000 tonnes de tubes destinés au développement du champ gazier d'Absheron, en Azerbaïdjan.

Medincell est victime de quelques logiques prises de bénéfices (-4,68%). La semaine dernière, le titre a flambé de 30,90% après avoir notamment une autorisation de la Food & Drug Administration pour la commercialisation d'un nouveau produit de son partenaire.

De son côté, 2CRSi flambe de 17,02%, après avoir franchit une étape importante dans le projet Aether.

Ailleurs en Europe, Hays chute de 9,22%, après son point d'activité trimestrielle marqué par une baisse de 3% de ses commissions nettes.