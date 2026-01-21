L'Europe reste dans le rouge avec les secousses liées aux menaces de Trump

Un trader passe devant le graphique de l'indice des prix des actions allemandes DAX à la bourse de Francfort

Les principales Bourses européennes restent dans le rouge mercredi après les ventes massives de ces derniers jours sur fond de tensions géopolitiques et de craintes sur le commerce alors ‍qu'un discours du président américain Donald Trump à Davos est attendu en fin de journée.

À Paris, le CAC 40 cède 0,09% à 8.055,7 points vers 08h35 GMT, après sept baisses consécutives en clôture. À Londres, le FTSE 100 recule de ‌0,02% et à Francfort, le Dax abandonne 0,31%.

L'indice EuroStoxx 50 fléchit de 0,25%, le FTSEurofirst 300 de 0,19% et le Stoxx 600 de 0,16%, ce dernier indice étant pénalisé principalement par le secteur financier (-0,63%) et les banques (-0,95%).

Les ​contrats à terme à Wall Street préfigurent un rebond de 0,21% pour le Dow Jones, de 0,37% pour le ⁠Standard & Poor's 500 et de 0,38% pour le Nasdaq au lendemain de la pire séance pour la Bourse de New York en trois mois.

Signe que la nervosité n'est pas complètement retombée, l'or ⁠a atteint mercredi un niveau record, dépassant ‍les 4.800 dollars l'once.

Les investisseurs se tournent vers le métal comme valeur refuge après ⁠une vente massive d'actifs américains sur fond de tensions accrues entre les Etats-Unis et l'Otan au sujet du Groenland, tandis que Donald Trump a menacé plusieurs pays européens d'importants relèvements de droit de douane. Le locataire de la Maison blanche, attendu ​ce mercredi au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, devrait arriver avec environ trois heures de retard sur l'horaire initialement prévu, son avion de Trump ayant fait demi-tour en raison d'un "problème électrique mineur".

Les marchés financiers ont également été affectés ces ⁠derniers jours par une forte remontée des rendements obligataires, notamment au Japon, les élections législatives anticipées convoquées ​par la Première ministre Sanae Takaichi alimentant des inquiétudes budgétaires. Mercredi, le dix ans ​japonais reculait de six points de ​base, à 2,280%, et le 30 ans de 16,5 points de base, à 3,71%. Cette accalmie dans l'obligataire japonais se ​reflète en Europe et aux Etats-Unis sur le Bund et ⁠les Treasuries à dix ans qui cèdent environ trois points de base chacun.

Dans l'actualité des entreprises, le luxe est au premier plan (+1,11%) avec Burberry (+4,71%) qui a déclaré mercredi viser un bénéfice annuel en ligne avec les attentes. Dans son sillage LVMH monte de 2,23%.

Kering gagne 1,52% après l'annonce mardi du départ de Bartolomeo Rongone de la direction générale de Bottega Veneta le 31 ‌mars prochain. Ce dernier rejoindra Moncler (+0,20%) en tant que directeur général.

L'Oréal avance de près de 1% après avoir annoncé investir plus de 35 milliards de roupies (326,07 millions d'euros) dans hub "Beauty Tech" en Inde.

Dans les autres secteurs, Atos grimpe de 4,92% alors que le groupe informatique français a dit anticiper un chiffre d'affaires annuel conforme à ses propres prévisions.

Barry Callebaut bondit de 5,61% après l'annonce de la nomination de l'ancien patron d'Unilever (+1,28%), Hein Schumacher, au poste de directeur général du groupe suisse.

(Rédigé par ‌Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)