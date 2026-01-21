Burberry-Ventes des fêtes au-dessus des attentes, séduit la "Gen Z" en Chine

Le magasin phare de Burberry sur Regent Street, à Londres

Burberry a enregistré une croissance des ventes supérieure aux attentes au cours du trimestre clé des fêtes de fin d'année, portée par une campagne ‍mettant en avant des célébrités britanniques et attirant les consommateurs de la "génération Z" en Chine, faisant grimper le titre de 7 %.

Le directeur général de Burberry, Joshua Schulman, qui a rejoint le groupe en 2024, ‌a recentré l’activité de la marque emblématique de gabardine à carreaux, vieille de 170 ans, sur les vêtements d’extérieur et les écharpes. Il a misé sur une mode accessible séduisant ​les acheteurs, tout en réduisant les coûts, après avoir diminué les effectifs de 20 % l’an ⁠dernier.

"Nos clients ont répondu favorablement à nos campagnes et expériences immersives Timeless British Luxury, tandis que la vigueur continue de notre catégorie principale de vêtements d'extérieur s'étend ⁠désormais aux accessoires et au prêt-à-porter", ‍a déclaré Joshua Schulman dans un communiqué mercredi.

Le titre Burberry qui a ⁠gagné environ 29% en 2025, prend 4,35% vers 9h40 GMT.

LA REPRISE EN CHINE TIRÉE PAR LA "GÉNÉRATION Z"

Dans l'ensemble, les ventes comparables du troisième trimestre ont augmenté de 3%, au-dessus des attentes des analystes ​qui tablaient en moyenne sur +2%.

Le groupe a enregistré une forte croissance en Chine, grâce à l'amélioration du marché du luxe dans le pays et à l'attrait croissant de la "génération Z", avec une augmentation ⁠des ventes comparables de 6% dans la région.

"En Chine en particulier, nous avons été ​fortement stimulés par la croissance de la génération Z, que nous avions ​déjà soulignée au trimestre précédent, ​mais qui s'est vraiment accélérée à l'approche du pic de la saison des vêtements d'extérieur et des ​écharpes", a déclaré Joshua Schulman lors d'une téléconférence.

Selon ⁠les analystes de JP Morgan, les résultats pourraient être reçus positivement par le reste du secteur du luxe, "apportant un soulagement sur l'état du consommateur de luxe, en Chine en particulier".

Burberry a pris plusieurs mesures pour attirer à nouveau les consommateurs, notamment en resserrant le lien entre les décisions de conception et les ‌équipes commerciales, et en organisant des campagnes de vacances avec des célébrités telles que l’actrice britannique Olivia Colman, qui a incarné la reine Elizabeth II dans "The Crown ".

Burberry a déclaré s’attendre à ce que le bénéfice d’exploitation ajusté pour l’ensemble de l’année soit conforme à la prévision consensuelle de 149 millions de livres (170,92 millions d’euros).

(Rédigé par Pushkala Aripaka à Bangalore et Helen Reid à Londres ; version française Etienne ‌Breban ; édité par Augustin Turpin)