Michelin nomme Bénédicte de Bonnechose directrice financière à compter du 1er juin
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 11:43

Un pneu Michelin

Michelin a annoncé ‍mercredi la nomination de Bénédicte de Bonnechose en ‌tant que directrice financière, à compter ​du 1er juin ⁠2026.

Sa nomination fait suite à l'annonce, la ⁠semaine ‍dernière, de la ⁠décision d'Yves Chapot, Gérant du groupe clermontois ​depuis 2018 et directeur financier depuis 2019, ⁠de ne ​pas voir ses deux ​mandats ​renouvelés.

Bénédicte de Bonnechose a ​rejoint ⁠Michelin en 2019 en tant que directrice financière déléguée et ‌a auparavant occupé des fonctions similaires au groupe Lafarge.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin ‌Turpin)

