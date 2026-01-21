Michelin nomme Bénédicte de Bonnechose directrice financière à compter du 1er juin

Un pneu Michelin
Michelin a annoncé mercredi la nomination de Bénédicte de Bonnechose en tant que directrice financière, à compter du 1er juin 2026.
Sa nomination fait suite à l'annonce, la semaine dernière, de la décision d'Yves Chapot, Gérant du groupe clermontois depuis 2018 et directeur financier depuis 2019, de ne pas voir ses deux mandats renouvelés.
Bénédicte de Bonnechose a rejoint Michelin en 2019 en tant que directrice financière déléguée et a auparavant occupé des fonctions similaires au groupe Lafarge.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer