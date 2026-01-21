Danone dévisse, BofA avertit sur la baisse de la natalité en Chine

L'action Danone DANO.PA dévisse mercredi à la Bourse de Paris, les analystes de BofA Global Research mettant en garde dans une note contre l'impact de la baisse de la natalité en Chine sur le marché des préparations lactées pour nourrissons.

Le titre recule de 6,4% vers 10h15 GMT, réduisant toutefois les pertes enregistrées en début de séance, où il a chuté d'environ 11% pour atteindre son niveau le plus bas depuis juillet et perdre environ 3 milliards d'euros de capitalisation boursière.

Les analystes de BofA signalent que Danone a sa "plus importante unité commerciale" en termes de rentabilité en Chine et que le déclin de la population peut conduire le marché de lait infantile à se contracter d'environ 6% par an entre 2026 et 2028.

Le taux de natalité de la deuxième économie mondiale, clé pour le groupe alimentaire français, a chuté de 17% en glissement annuel en 2025.

"Nous nous attendons à ce que le bassin de naissances en Chine (c'est-à-dire la population du marché de lait infantile accessible, que nous modélisons comme le nombre de bébés âgés de 0 à 4 ans, (...) diminuera d'environ 6% en taux de croissance annuel (TCAC) au cours des trois prochaines années, ce qui, selon nos prévisions, entraînera une baisse de 5% en TCAC du marché de lait infantile chinois", écrivent les analystes.

Le courtier, qui souligne que Danone a "défié la gravité" pour l'instant avec des gains de parts de marché, se demande également si cette dynamique peut durer, étant donné que la surperformance devrait ralentir à partir de 2027, ce qui pourrait menacer la croissance des marges.

