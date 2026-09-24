L'Europe recule avec le pétrole et les taux

Déjà en repli mercredi, les grands indices européens poursuivent ce mouvement baissier dans le sillage de Wall Street hier soir. Les investisseurs s'inquiètent de la hausse des cours du pétrole et des tensions obligataires, et craignent que la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping n'aboutisse à rien de plus qu'à la prolongation de la trêve commerciale déjà annoncée.

A la mi-séance, le CAC 40 abandonne 0,54%, à 8 079 points, le DAX 40 à Francfort cède 0,51%, et le FTSE 100 à Londres ne recule que de 0,05%.

Sur le front des matières premières, après plusieurs jours d'accalmie, les cours de l'or noir sont repartis à la hausse hier et continuent sur leur lancée aujourd'hui. A New York, le WTI avance de 1,44%, à 94,14 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord s'apprécie de 2,17%, à 105,55 dollars.

L'absence d'actualité ou même d'avancée dans de potentielles négociations diplomatiques entre Téhéran et Washington soutient le prix du pétrole.

Autre inquiétude, la hausse des rendements obligataires. Le 10 ans américain a notamment dépassé les 5% pour toucher 5,138%, un niveau inédit depuis avril 2025. En France, l'OAT à 10 ans progresse de 0,62%, à 4,686%, et le Bund allemand à même échéance gagne 0,73%, à 3,5734%.

Les marchés surveilleront également la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping cet après-midi aux Etats-Unis. Les attentes sont toutefois globalement faibles sur des annonces d'envergure. Les deux pays ont déjà déclaré prolonger pour deux mois leur trêve commerciale.

Dans l'actualité macro-économique du jour, les investisseurs ont déjà pris connaissance de la hausse supérieure aux attentes de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne. Attendu en progression de 88,8 à 89,1 points, il s'est finalement installé à 89,9 points. A ce niveau, il est au plus haut depuis mai 2023.

Les intervenants surveilleront cet après-midi les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage aux Etats-Unis et les permis de construire d'août (14h30), ainsi que les ventes de logements neufs sur la même période toujours au pays de l'Oncle Sam (16h).

En attendant, sur le marché des devises, l'euro est en très léger repli face au billet vert (-0,04%) et se négocie contre 1,1377 dollar.

Dans l'actualité des entreprises

Christian Dior flambe de 16,37%, alors que la famille Arnault étudie une simplification capitalistique pour LVMH ( 0,05%).

De son côté, Schneider Electric bouge peu ( 0,49%) après avoir annoncé la conclusion d'un accord en vue d'acquérir le Bulgare Shelly Group pour une valeur d'entreprise de 1,2 milliard d'euros. La transaction s'effectuera entièrement en numéraire au prix de 70 euros par titre.

Valeo cède 2,01%, alors que la société a annoncé poursuivre sa stratégie en dehors du marché de l'automobile avec l'officialisation du lancement de la production de moteurs électriques pour drones sur le site de Sainte-Florine (Haute-Loire).

Ailleurs en Europe, Raspberry Pi flambe de 8,27% à Londres. La société qui conçoit des ordinateurs monocartes haute performance, des modules de calcul et des semi-conducteurs a dévoilé une performance record sur les six premiers mois de l'année.

En Suède, H&M recule de 2,08%, après la publication par le groupe de prêt-à-porter de résultats trimestriels meilleurs que prévu, mais les marges inquiètent.