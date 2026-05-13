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L'Europe rebondit avec les résultats et avant le sommet Trump-Xi
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 09:52

Les principales Bourses européennes ont ouvert en hausse mercredi, les investisseurs se montrant un peu plus optimistes que la veille avant le sommet entre les présidents américain et chinois, tandis que de nombreux résultats d'entreprises animent par ailleurs les échanges.

À Paris, le CAC 40 .FCHI rebondit de 0,27% à 8.002,26 points vers 07h40 GMT, après un repli de 0,95%. À Londres, le FTSE 100 .FTSE avance de 0,74% et à Francfort, le Dax .GDAXI progresse de 0,66%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E gagne 0,69% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,75%. Le Stoxx 600 .STOXX prend 0,85%, porté en premier par les ressources de base, les nouvelles technologies et les "utilities".

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une quasi stagnation pour le Dow Jones .DJI , un rebond de 0,13% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et une progression de 0,44% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance en ordre dispersé, marquée la confirmation d'une accélération des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis en rythme annuel. Les marchés américains attendent à 12h30 GMT un autre indicateur d'inflation, celui des prix à la production pour le mois d'avril. Le consensus Reuters prévoit une accélération du PPI à 4,9% en rythme annuel.

En attendant la rencontre en Chine entre Donald Trump et Xi Jinping, le sentiment du marché en Europe est à la prise de risque et aux achats à bon compte après la nette baisse de la veille. Les deux présidents devraient discuter de la situation au Moyen-Orient mais aussi du commerce, le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, figurant notamment parmi la dizaine de dirigeants d'entreprises qui accompagnent le locataire de la Maison blanche en Chine.

L'indice de la volatilité sur l'EuroStoxx 50 .V2TX recule, tandis que la stabilité dans l'obligataire soutient également les actions.

De nombreuses publications rythment les échanges en Europe. Dans le ferroviaire, Alstom ALSO.PA gagne 1,21% après avoir publié un résultat d'exploitation ajusté annuel globalement stable. Son concurrent Siemens SIEGn.DE (-1,72%) est en revanche dans le rouge après avoir fait état de résultats trimestriels inférieurs aux attentes.

Dans l'assurance, Zurich Insurance ZURN.S prend 3,36% à la faveur d'une hausse des primes brutes émises au premier trimestre pour son activité d'assurance dommages, tandis qu'Allianz ALVG.DE avance de 1,87% grâce à un bond de 52% de son bénéfice net trimestriel.

Dans l'énergie, E.ON EONGn.DE (+3,81%) et RWE RWEG.DE (-0,38%) enregistrent des fortunes diverses après leurs résultats respectifs.

Dans les autres secteurs, Merck KGaA MRCG.DE grimpe de 7,7% après avoir relevé sa prévision de résultat d'exploitation ajusté pour cette année.

TUI TUI1n.DE progresse de 1,35% après une perte d'exploitation ajustée trimestrielle moindre que prévu.

Porsche SE PSHG_p.DE (-0,94%) est dans le rouge alors que la holding de contrôle Volkswagen VOWG_p.DE (-0,53%) a exhorté VW à se restructurer.

Adecco ADEN.S plonge de plus de 8%, les analystes pointant une marge brute sous les attentes qui contrebalance une croissance organique du chiffre d'affaires meilleure que prévu.

ABN Amro ABNd.AS bondit de 7,49%, la banque néerlandaise ayant publié un bénéfice trimestriel en hausse de 12% sur un an, au-dessus des attentes.

Ailleurs à Paris, Vallourec VLLP.PA , qui a gagné près de 50% depuis le début de l'année, avance encore de 2,83% après une hausse de 4% de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre.

Eurazeo EURA.PA prend 2,55% après avoir fait état d'actifs sous gestion (AUM) en hausse de 7% sur un an à fin mars.

Eutelsat ETL.PA chute de 4,70%, les résultats trimestriels de l'opérateur européen de satellites ayant déçu.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

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