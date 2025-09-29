L’Europe prudente face à la menace de shutdown aux Etats-Unis

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé dans le vert cette première séance de la semaine. En manque de catalyseur, elles évitent les prises de risques face à la menace de shutdown aux États-Unis (risque de fermeture de services administratifs) en l'absence d'un accord budgétaire. En légère hausse à 0,13% à 7880,87 points, le CAC 40 a enregistré une deuxième séance d’affilée dans le positif. L’Eurostoxx 50 a progressé de 0,30% à 5516,44 points. A Wall Street, les indices évoluent en ordre dispersé. Le Dow Jones perd 0,18% vers 17h45.

Lundi, le président américain Donald Trump et le Parti républicain ont rencontré les démocrates pour discuter d'un projet de loi de dépenses à court terme afin d'éviter un blocage, (shutdown), du gouvernement mardi. Il manque sept voix démocrates à la majorité républicaine du Congrès pour adopter le budget et éviter l'interruption des financements fédéraux. Au centre du bras de fer figure le financement du secteur de la santé.

Sans accord, un "shutdown" débuterait mercredi, date à laquelle les nouveaux droits de douane américains sur les poids-lourds, les produits pharmaceutiques et bien d'autres entreront en vigueur.

" L'absence d'accord budgétaire au Congrès pourrait provoquer un shutdown fédéral dès le 1er octobre. Si l'impact macro est historiquement limité, l'incertitude pourrait déstabiliser la confiance et accentuer la volatilité ", souligne John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

Un " shutdown " signifierait qu'une grande partie des services fédéraux seraient mis à l'arrêt, avec des centaines de milliers de fonctionnaires au chômage technique, un trafic aérien perturbé, mais aussi de fortes perturbations dans le versement d'aides sociales.

Etats-Unis : focus sur le marché de l'emploi

Alimentés par la crainte d'un shutdown, pour la première fois de son histoire, le cours de l'once d'or a dépassé les 3 800 dollars. Dans la matinée, elle a touché un plus haut à 3 819,65 dollars. Depuis le 1er janvier, elle a progressé de plus de 45 %. La perspective de voir la Réserve fédérale américaine diminuer ses taux encore une fois ou deux d'ici à la fin de l'année continue de soutenir les cours du métal jaune.

Cette semaine, plusieurs indicateurs sur l'emploi américain seront publiés. Les données sur le rapport sur l'emploi "Jolts" pour le mois d'août, qui recense le nombre d'emplois vacants aux Etats-Unis, seront connues demain à 16h.

Vendredi, les investisseurs prendront connaissance des données du rapport sur l'emploi américain en septembre.

Côté valeurs, TotalEnergies a affiché la plus forte baisse du CAC 40. Le géant pétrolier a confirmé ce mardi qu'il déploiera un plan d'économies de 7,5 milliards de dollars sur la période 2026-2030, avec un retour à l'actionnaire attractif de plus de 40% du cash-flow.

Equasens a fini lanterne rouge du marché SRD après la présentation vendredi soir de ses résultats semestriels globalement en hausse, mais marqués par un ratio de rentabilité en retrait.