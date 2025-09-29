 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 884,00
+0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L’Europe prudente face à la menace de shutdown aux Etats-Unis
information fournie par AOF 29/09/2025 à 17:50

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé dans le vert cette première séance de la semaine. En manque de catalyseur, elles évitent les prises de risques face à la menace de shutdown aux États-Unis (risque de fermeture de services administratifs) en l'absence d'un accord budgétaire. En légère hausse à 0,13% à 7880,87 points, le CAC 40 a enregistré une deuxième séance d’affilée dans le positif. L’Eurostoxx 50 a progressé de 0,30% à 5516,44 points. A Wall Street, les indices évoluent en ordre dispersé. Le Dow Jones perd 0,18% vers 17h45.

Lundi, le président américain Donald Trump et le Parti républicain ont rencontré les démocrates pour discuter d'un projet de loi de dépenses à court terme afin d'éviter un blocage, (shutdown), du gouvernement mardi. Il manque sept voix démocrates à la majorité républicaine du Congrès pour adopter le budget et éviter l'interruption des financements fédéraux. Au centre du bras de fer figure le financement du secteur de la santé.

Sans accord, un "shutdown" débuterait mercredi, date à laquelle les nouveaux droits de douane américains sur les poids-lourds, les produits pharmaceutiques et bien d'autres entreront en vigueur.

" L'absence d'accord budgétaire au Congrès pourrait provoquer un shutdown fédéral dès le 1er octobre. Si l'impact macro est historiquement limité, l'incertitude pourrait déstabiliser la confiance et accentuer la volatilité ", souligne John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

Un " shutdown " signifierait qu'une grande partie des services fédéraux seraient mis à l'arrêt, avec des centaines de milliers de fonctionnaires au chômage technique, un trafic aérien perturbé, mais aussi de fortes perturbations dans le versement d'aides sociales.

Etats-Unis : focus sur le marché de l'emploi

Alimentés par la crainte d'un shutdown, pour la première fois de son histoire, le cours de l'once d'or a dépassé les 3 800 dollars. Dans la matinée, elle a touché un plus haut à 3 819,65 dollars. Depuis le 1er janvier, elle a progressé de plus de 45 %. La perspective de voir la Réserve fédérale américaine diminuer ses taux encore une fois ou deux d'ici à la fin de l'année continue de soutenir les cours du métal jaune.

Cette semaine, plusieurs indicateurs sur l'emploi américain seront publiés. Les données sur le rapport sur l'emploi "Jolts" pour le mois d'août, qui recense le nombre d'emplois vacants aux Etats-Unis, seront connues demain à 16h.

Vendredi, les investisseurs prendront connaissance des données du rapport sur l'emploi américain en septembre.

Côté valeurs, TotalEnergies a affiché la plus forte baisse du CAC 40. Le géant pétrolier a confirmé ce mardi qu'il déploiera un plan d'économies de 7,5 milliards de dollars sur la période 2026-2030, avec un retour à l'actionnaire attractif de plus de 40% du cash-flow.

Equasens a fini lanterne rouge du marché SRD après la présentation vendredi soir de ses résultats semestriels globalement en hausse, mais marqués par un ratio de rentabilité en retrait.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de la maison de couture Fendi est visible à l'extérieur d'une boutique à Milan
    LVMH: Silvia Venturini Fendi quitte la direction artistique de Fendi
    information fournie par Reuters 29.09.2025 18:33 

    Silvia Venturini Fendi va quitter la direction artistique de la maison de luxe italienne Fendi pour en devenir présidente d'honneur, a annoncé lundi LVMH, propriétaire de la marque. "Une nouvelle organisation créative pour Fendi sera annoncée ultérieurement", a ... Lire la suite

  • Vue de l'aéroport international de Schiphol à Amsterdam, Pays-Bas
    Schiphol envisage de geler les redevances aéroportuaires en 2026
    information fournie par Reuters 29.09.2025 18:30 

    L’aéroport d’Amsterdam-Schiphol a annoncé lundi qu'il envisageait d'abandonner son projet visant à augmenter de 5% en 2026 les redevances aéroportuaires qu'il perçoit après des discussions avec les compagnies aériennes. Schiphol, l’un des aéroports les plus fréquentés ... Lire la suite

  • Le cours de l'indice boursier français CAC 40 à la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe finit en légère hausse, possible "shutdown" américain à l'horizon
    information fournie par Reuters 29.09.2025 18:26 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en légère hausse lundi, aidées par les paris d'une nouvelle baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed), même si les investisseurs des deux côtés de l'Atlantique ont les yeux rivés sur le risque de "shutdown" ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu, le 10 septembre 2025 à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )
    Semaine décisive à Matignon, Lecornu à l'heure des choix
    information fournie par AFP 29.09.2025 18:13 

    Resté volontairement discret depuis sa nomination le 9 septembre, Sébastien Lecornu affronte une semaine décisive pour la suite de son action à Matignon s'il veut éviter la censure promise par le PS "si rien ne change" lors d'un rendez-vous de la dernière chance ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank