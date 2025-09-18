L'Europe prudente après une Fed sans surprise

(AOF) - Les places européennes sont attendues en très légère hausse ce matin à l’ouverture au lendemain de la décision de la Fed d’abaisser son taux directeur de 25 points de base, conformément aux prévisions. En outre, confrontée à un marché du travail morose outre-Atlantique, la Réserve fédérale américaine a indiqué qu’elle devrait encore assouplir sa politique monétaire d’ici à la fin de l’année. Aujourd’hui, les investisseurs continueront de surveiller l’actualité des banques centrales avec notamment celle d’Angleterre. En attendant, le CAC 40 est attendu en très légère progression de 0,03 %.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

EssilorLuxottica et Meta

Lors de l'évènement Meta Connect, EssilorLuxottica et Meta Platforms ont illustré l'évolution de leur collaboration en dévoilant la nouvelle génération de lunettes avec IA. Dans la foulée du récent succès des lunettes Oakley Meta HSTN, la marque annonce les lunettes Oakley Meta Vanguard : une gamme de lunettes avec IA inaugurant une nouvelle ère, celle de l'Athletic Intelligence.

Kering

Kering annonce la nomination de Francesca Bellettini comme présidente-directrice générale de Gucci, reportant à Luca de Meo, directeur général de Kering. En outre, Jean-Marc Duplaix continuera d'exercer ses fonctions de chief operating officer de Kering, secondant Luca de Meo dans le développement et la gestion de l'organisation du groupe. Dans le cadre de cette évolution, les fonctions de directeur général adjoint de Kering seront supprimées.

LNA Santé

LNA Santé a publié des résultats semestriels globalement encourageants. Sur les six premiers mois de l'année, le groupe a vu son Ebitda s'améliorer de 4,1%, à 78,1 millions d'euros, tandis que le résultat opérationnel courant n'a que très légèrement augmenté de 0,8%, à 33,6 millions d'euros. En revanche, la déception est venue du bénéfice net part du groupe qui a fléchi de 8,5%, à 11,3 millions d'euros. De son côté, le chiffre d'affaires a bondi de 14,6%, à 446,4 millions d'euros.

Solutions 30

Solutions 30 a enregistré une perte nette, part du groupe, de 16,8 millions d'euros au premier semestre 2025, comparé à une perte nette de 5,9 millions d'euros pour la même période de 2024. L'Ebitda ajusté a chuté de 16,6% à 31,5 millions d'euros. La marge d'Ebitda ajusté a reculé de 60 points de base à 6,7%. Le spécialiste des services multi-techniques pour les secteurs des télécommunications, de l'énergie et du numérique a expliqué ce repli " par la pression actuelle dans les télécommunications en France, partiellement compensée par une progression dans le reste du groupe ".

Les chiffres macroéconomiques

Ce matin à 8h45 en France, les investisseurs surveilleront les chiffres de créations d'entreprises au mois d'août.

Au Royaume-Uni à 13h, ils se concentreront sur la décision de politique monétaire de la Banque d'Anglettre.

Enfin, aux États-Unis, à 14h30, il y aura les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie de septembre. À 16h, toujours outre-Atlantique, il y aura l'indice des indicateurs avancés, suivi à 16h30 de l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz.

Sur le marché des devises, l'euro recule face au billet vert (-0,69 %), il se négocie contre 1,1781 dollar.

Hier à Paris

La Bourse de Paris a passé l’essentiel de la séance proche de son point d’équilibre, mais la tendance s'est dégradée en fin de journée et le CAC 40 a finalement terminé sur un repli 0,40 %, à 7 786,98 points. De son côté, l’EuroStoxx 50 a fait preuve de prudence et n'a reculé que de 0,09 %, à 5 367,38 points. Les investisseurs ont limité les prises de risque avant la décision de la Fed ce soir, mais surtout avant les commentaires de son président. Certains espèrent déceler dans ses propos des indices sur les intentions de la banque centrale américaine d’ici à la fin de l’année.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont connu des fortunes diverses alors que la Fed a, sans surprise, baissé son principal taux directeur de 25 points de base. En outre, la banque centrale américaine a indiqué dans ses projections qu’elle devrait encore assouplir sa politique monétaire cette année face à l’affaiblissement du marché du travail. Dans ces conditions, le Dow Jones a fini en hausse de 0,57 %, à 46 018,32 points, tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,32 %, à 22 361,33 points, et le S&P 500 s’est affaissé de 0,10 %, à 6 600,35 points.