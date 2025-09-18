 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pharmaciens et kinés massivement mobilisés, selon les syndicats
information fournie par AFP 18/09/2025 à 13:24

Des pharmaciens tiennent une banderole, lors d'une manifestation au Mans, dans le cadre de la mobilisation nationale contre les orientations budgétaires, le 18 septembre 2025 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Des pharmaciens tiennent une banderole, lors d'une manifestation au Mans, dans le cadre de la mobilisation nationale contre les orientations budgétaires, le 18 septembre 2025 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Les pharmaciens et les kinés participent massivement au mouvement de fermeture des officines et cabinets jeudi pour protester contre les baisses de rémunérations ou report de revalorisations annoncées par l'ex gouvernement Bayrou pour freiner le dérapage des dépenses de santé, ont indiqué les syndicats.

"Dix-huit mille pharmacies sont fermées" jeudi matin, sur environ 20.000 en France, selon Philippe Besset, président de la FSPF (fédération des pharmaciens d'officine), syndicat majoritaire de la profession.

"On est globalement tous fermés, mais les Agences régionales de santé "ont réquisitionné environ 10% du réseau", a-t-il déclaré à l'AFP.

Les pharmaciens dénoncent la baisse des taux de remise dont ils bénéficient sur les médicaments génériques, qui représentent un tiers environ de la marge de leurs officines. Depuis début septembre, le plafond autorisé pour ces remises est passé de 40% à 30% du prix fabricant hors taxes. Il doit tomber à 20% en juillet 2027.

Ils dénoncent aussi une nouvelle baisse prévue sur les prix des génériques, estimée à 50 millions d'euros sur le dernier trimestre 2025.

La participation au mouvement est également massive chez les 80.000 kinésithérapeutes libéraux, selon Sébastien Guerard, président du principal syndicat de la profession, la FFMKR.

"85% des kinés seront dans les cortèges ou participeront d'une manière ou d'une autre", a-t-il dit à l'AFP. Les cabinets ne sont toutefois pas fermés dans la même proportion, car les praticiens se relaient pour éviter la fermeture totale.

Les kinés protestent notamment contre le report au 1er janvier 2026 des hausses tarifaires qui devaient avoir lieu le 1er juillet 2025, du fait du dérapage des dépenses de santé.

Pharmaciens et kinés organisent leurs propres manifestations dans certaines villes.

A Besançon, plusieurs centaines de pharmaciens, kinés et étudiants brandissaient jeudi matin des pancartes "on n'avalera pas la pilule !".

"C'est la survie de nos officines qui est en jeu", a assuré Carole Mermet, coprésidente de la FSPF du Doubs. "Des officines ont déjà fermé, sur Besançon, je crois que c'est une dizaine".

A Paris, les pharmaciens commençaient à se rassembler à la mi-journée près du ministère de la Santé. "Dans ma petite officine de quartier", la réduction des remises commerciales représente "5.000 à 6.000 euros de pertes annuelles, soit cinq mois de loyer", a témoigné Marc Sajus, pharmacien à Courbevoie (Hauts-de-Seine). "Ceux qui ne peuvent pas faire face devront licencier... Et les patients feront la queue".

Budget France
Mouvements sociaux
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo Crédit Agricole sur une agence du groupe (Crédit: / Adobe Stock)
    Crédit Agricole-Dominique Lefebvre va démissionner de ses fonctions de président
    information fournie par Reuters 18.09.2025 13:47 

    (Actualisé avec précisions) Crédit Agricole CAGR.PA a annoncé jeudi la décision de Dominique Lefebvre de démissionner de ses fonctions de président d'ici la fin de l'année. Dominique Lefebvre est à ce jour président à la fois de la Fédération nationale du Crédit ... Lire la suite

  • Taiwan: des drones et leurs contre-mesures au salon de la défense
    Taiwan: des drones et leurs contre-mesures au salon de la défense
    information fournie par AFP Video 18.09.2025 13:37 

    Le Salon des technologies aérospatiales et de défense 2025 de Taipei a ouvert ses portes jeudi, mettant en avant les dernières avancées en matière de drones militaires, avec une attention particulière portée à leur contre-mesures.

  • Ligue des champions: les supporters du PSG célèbrent la victoire contre l'Atalanta
    Ligue des champions: les supporters du PSG célèbrent la victoire contre l'Atalanta
    information fournie par AFP Video 18.09.2025 13:36 

    Les supporters du Paris Saint-Germain célèbrent à l'extérieur du Parc des Princes après leur victoire 4-0 contre l'Atalanta Bergame lors de leur premier match de la saison en Ligue des champions.

  • Des employés de l'Hôtel Drouot dévoilent un tableau de Pablo Picasso intitulé "Buste de femme au chapeau à fleurs" représentant Dora Maar, le 18 septembre 2025 à l'Hôtel Drouot à Paris avant la mise aux enchères de l'oeuvre le 24 octobre 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Un chef d'oeuvre de Picasso dévoilé à Paris
    information fournie par AFP 18.09.2025 13:33 

    Un portrait "exceptionnel" de Dora Maar portant un chapeau à fleurs coloré, peint par Pablo Picasso en 1943 en pleine Occupation et inconnu du public, a été dévoilé jeudi à Paris à l’Hôtel Drouot. Intitulé "Buste de femme au chapeau à fleurs", ce tableau d'une ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank