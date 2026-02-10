L'Europe programmée dans le calme à l'ouverture

(AOF) - Les places européennes sont attendues autour de leur point d’équilibre ce matin à l’ouverture. Selon les futures sur indice, le CAC 40 devrait débuter en léger repli d’environ 0,05%, tandis que le FTSE 100 à Londres est attendu sur un gain de seulement 0,04%. L’attention des investisseurs se portera sur plusieurs indicateurs macro-économiques programmés aux Etats-Unis comme les ventes au détail en début d’après-midi. Il y aura également quelques publications de résultats d’entreprises à digérer.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Beneteau

Le constructeur nautique vendéen a achevé un exercice 2025 marqué par une forte baisse de son activité. Le groupe préfère toutefois retenir les signaux positifs du 2nd semestre, avec une dynamique commerciale portée par le renouvellement massif de ses gammes de bateaux. Le groupe Beneteau publie un chiffre d'affaires annuel de 848,6 MEUR, en repli de 18% en données publiées et de 17% à taux de change constants (TCC) par rapport à l'exercice précédent. Le constructeur souligne toutefois le net redressement de la dynamique des ventes au S2 (-5% TCC) après un S1 en fort recul (-27% TCC).

Delfingen

Delfingen a publié des revenus de 89,6 millions d'euros au quatrième trimestre, soit une baisse de 9,4%, ou de 4,4% à taux de change constants. Sur l'ensemble de l'année, les revenus du spécialiste de la protection des câblages pour l'automobile et l'industrie ont reculé de 5,5%, à 400,3 millions d'euros, ou de 3,1% à devises identiques. Le groupe a précisé que ce chiffre d'affaires annuel était conforme à ses attentes.

Kering

Kering a dévoilé un résultat net des activités poursuivies récurrent, part du groupe, en chute de 56%, à 532 millions d'euros, au titre de 2025, ainsi qu'un résultat opérationnel courant en baisse de 33%, à 1,63 MdEUR, soit une marge en recul de 3,4 points à 11,1%. Le chiffre d'affaires du groupe de luxe a diminué de 13%, à 14,7 MdsEUR, dont une baisse de 10% en données comparables, observable à la fois pour ses ventes dans le réseau en propre (-11%) et pour l'activité Wholesale (-9%).

LVMH

LVMH annonce deux nominations visant à renforcer son organisation et à soutenir sa stratégie de croissance durable. Elles sont effectives immédiatement. Véronique Courtois est nommée présidente-directrice générale de Parfums Christian Dior et de la division Beauté du groupe LVMH et Antoine Arnault, directeur image & environnement, intègre également le comité exécutif.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les investisseurs surveilleront à 14h30 les ventes au détail, à la même heure, il y aura les prix à l'importation et ceux à l'exportation. Ensuite, à 16h, toujours de l'autre côté de l'Atlantique, ils se focaliseront sur les stocks des entreprises.

Sur le marché des devises, l'euro recule légèrement face au billet vert (-0,11%) et se négocie contre 1,1902 dollar.

Hier à Paris

Les bourses européennes ont clôturé la première séance de la semaine sur une note positive. Le CAC 40 a progressé de 0,60% à 8323 points et l'EuroStoxx 50 de 0,99% à 6 057 points. A Paris, STMicroelectronics (+9,76%) a caracolé en tête du CAC 40, soutenu par l'annonce d'un accord stratégique avec Amazon Web Services.Société Générale (+3,28%) a enregistré la troisième plus forte hausse de l'indice, après avoir achevé son programme de rachat d'actions de 1 MdEUR. Par ailleurs, Eramet (-5,95%) a terminé lanterne rouge de l'indice SBF 120 après l'annonce de la suspension temporaire de son directeur financier dans le cadre d'une enquête interne sur ses méthodes de gestion, quelques jours seulement après l'éviction surprise de son directeur général. En Europe, Novo Nordisk (+5,25%) a été porté par la décision de Hims & Hers de retirer du marché une version moins chère de son traitement oral contre l'obésité, le Wegovy.

Hier à Wall Street

En belle hausse vendredi, les indices américains ont réussi à poursuivre sur leur lancée lundi, encore soutenus par le secteur des technologiques. Le Dow Jones a réussi à grappiller 0,04%, à 50 135,87 points, le Nasdaq Composite a progressé de 0,90%, à 23 238,67 points, et le S&P 500 s’est apprécié de 0,47%, à 6 964,82 points. Les investisseurs auront de nombreux éléments à surveiller aujourd’hui. Ils se concentreront sur quelques publications d’entreprises, mais aussi sur des statistiques macro-économiques comme les ventes au détail et les stocks des entreprises.