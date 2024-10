L'Europe poursuit son repli, L'Oréal recule

A l'inverse, ID Logistics a bondi suite à une activité en forte hausse au troisième trimestre et l'annonce d'une croissance record attendue pour la fin de l'année 2024.

Côté valeurs, L'Oréal a fini lanterne rouge du CAC 40, pénalisée par la faiblesse des ventes en Chine au troisième trimestre. Le groupe de cosmétiques reste toutefois optimiste pour réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation.

La société de gestion souligne qu'aucun des deux candidats ne semble vouloir s'attaquer au problème de la viabilité de la dette américaine. Il semble qu'il y ait peu d'intérêt à réduire les dépenses liées à la défense ou aux avantages sociaux, deux des trois éléments les plus importants du budget fédéral (l'autre étant les charges d'intérêt)".

Sur le marché des taux, les taux longs repartent à la hausse. Le rendement du 10 ans gagne un peu moins de 2 points de base à 4,23% sur fond d'anticipations d'une victoire de Donald Trump et de réduction des anticipations de baisse des taux de la Fed.

Les investisseurs prendront connaissance demain matin des indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en octobre à la fois en France et en zone euro.

(AOF) - Au terme de la séance, les indices européens ont continué de se replier après une série mitigée de résultats d'entreprises. Le CAC 40 a perdu 0,50% à 7497,48 points et l'Eurostoxx 50 a cédé 0,34% à 4922,29 points. Aux Etats-Unis, les indices se replient également. Le Dow Jones recule de 0,90% vers 17h45.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.