L’Europe plutôt calme digère une bonne semaine boursière

(AOF) - Après avoir globalement bien progressé cette semaine, les places européennes ont marqué une pause et terminé en ordre dispersé. La tendance sur le Vieux-Continent n’a pas réellement profité de la légère accélération, conforme aux attentes, de la croissance du secteur privé de la zone euro le mois dernier. Le CAC 40 a toutefois réussi à enchaîner une sixième hausse consécutive et gagne ce soir 0,31 %, à 8081,54 points. Il affiche un gain hebdomadaire de 2,68 %. L’EuroStoxx 50 a également aligné six hausses à la suite et grappille ce soir 0,09 % au plus haut historique.

À Londres, le FTSE 100 s'est offert une hausse de 0,67 %, à 9 491,25 points, et a également inscrit un nouveau record.

Aux États-Unis, les indices sont bien orientés à l'image du S&P 500 qui a touché un nouveau plus haut historique en début de séance.

Pourtant, la macro-économie a été un peu décevante outre-Atlantique avec un indice PMI non manufacturier calculé par l'ISM qui a reculé plus que prévu. En septembre, il s'est installé à 50 points, contre 52 en août, alors que les analystes tablaient sur un repli à 51,8 points.

Les investisseurs n'ont pas pu prendre connaissance du rapport mensuel sur l'emploi américain, pourtant toujours très surveillé et très attendu, en raison du " shutdown " aux États-Unis. La fermeture de certaines administrations au pays l'Oncle Sam empêche la publication de statistiques publiques.

Plus tôt dans la semaine, l'enquête de la société privée ADP sur l'emploi avait révélé la destruction de 32 000 postes le mois dernier, alors que 52 000 créations étaient attendues. Face à la dégradation du marché de l'emploi outre-Atlantique, les investisseurs estiment que la Réserve fédérale devrait procéder à deux baisses de ses taux avant la fin de l'année. Cette perspective a soutenu les marchés actions ces derniers jours.

En ce qui concerne les valeurs, Stellantis s'est particulièrement distinguée cette semaine grâce à l'annonce d'une bonne dynamique commerciale aux États-Unis. Le secteur pharmaceutique a été également particulièrement entouré après l'accord signé entre Pfizer et le gouvernement américain sur le prix de certains médicaments. Il a permis de lever une partie des incertitudes à propos de la politique de l'administration Trump vis-à-vis de cette industrie. D'autres accords devraient suivre.