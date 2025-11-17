 Aller au contenu principal
CAC 40
8 160,53
-0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe ouvre sur une note prudente en amont d'une semaine importante
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 09:11

Les principales Bourses européennes avancent prudemment en début de séance lundi, alors que commence une semaine qui sera marquée par la publication des données économiques américaines en retard et les résultats financiers du géant américain Nvidia.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,04% à 8.173,41 points vers 08h05 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,11% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE monte de 0,02%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,08%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 0,13% et le Stoxx 600

.STOXX progresse de 0,15%.

La publication de données américaines majeure cette semaine sera le rapport sur l'emploi de septembre, retardé, qui sera dévoilé.

Ces chiffres pourraient être trop anciens pour être vraiment utiles car des enquêtes privées ont déjà signalé un ralentissement du marché du travail. Mais avec 19 interventions prévues cette semaine de la part de responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed), leur interprétation des données sera également scrutée de près.

Un autre événement important pour les marchés cette semaine sera la publication des résultats de Nvidia, qui s'annonce comme un test pour la tendance haussière de l'IA après les remous récents sur les valeurs technologiques.

Aux valeurs, Pluxee PLX.PA avance de 1,6% après avoir ajusté ses perspectives financières pour 2026 en raison du changement de cadre réglementaire au Brésil.

(Rédigé par Mara Vilcu, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

CAC 40
8 160,53 Pts Euronext Paris -0,12%
DAX
23 855,50 Pts XETRA -0,09%
EURO STOXX 50
5 676,05 Pts DJ STOXX -0,31%
FTSE 100
9 688,88 Pts FTSE Indices -0,10%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
PLUXEE
13,7100 EUR Euronext Paris -1,08%
Pétrole Brent
63,93 USD Ice Europ -0,56%
Pétrole WTI
59,65 USD Ice Europ -0,45%
STOXX Europe 600
573,93 Pts DJ STOXX -0,15%
