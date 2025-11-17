L'Europe ouvre sur une note prudente en amont d'une semaine importante

Les principales Bourses européennes avancent prudemment en début de séance lundi, alors que commence une semaine qui sera marquée par la publication des données économiques américaines en retard et les résultats financiers du géant américain Nvidia.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,04% à 8.173,41 points vers 08h05 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,11% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE monte de 0,02%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,08%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 0,13% et le Stoxx 600

.STOXX progresse de 0,15%.

La publication de données américaines majeure cette semaine sera le rapport sur l'emploi de septembre, retardé, qui sera dévoilé.

Ces chiffres pourraient être trop anciens pour être vraiment utiles car des enquêtes privées ont déjà signalé un ralentissement du marché du travail. Mais avec 19 interventions prévues cette semaine de la part de responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed), leur interprétation des données sera également scrutée de près.

Un autre événement important pour les marchés cette semaine sera la publication des résultats de Nvidia, qui s'annonce comme un test pour la tendance haussière de l'IA après les remous récents sur les valeurs technologiques.

Aux valeurs, Pluxee PLX.PA avance de 1,6% après avoir ajusté ses perspectives financières pour 2026 en raison du changement de cadre réglementaire au Brésil.

(Rédigé par Mara Vilcu, édité par Blandine Hénault)