Partenariat renouvelé entre Amundi et Société Générale
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 10:43
Le nouvel accord de partenariat, d'une durée de cinq ans, entrera en vigueur dès la finalisation de la documentation contractuelle et sous réserve de l'obtention de toute autorisation réglementaire nécessaire, selon Amundi qui annonce cet accord.
Dans le cadre d'accords de distribution initiés en 2010, il rappelle être le premier fournisseur de solutions d'épargne et d'investissement pour les réseaux de banque de détail et d'assurances de Société Générale.
'Parallèlement, Société Générale Securities Services est l'un des premiers prestataires d'Amundi pour les services titres', précise en outre le groupe de gestion d'actifs, filiale de Crédit Agricole.
Valeurs associées
|57,9600 EUR
|Euronext Paris
|-0,03%
BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale
A lire aussi
-
Le procès d'un médecin qui se prétendait spécialiste de la sexualité des adolescents, en particulier ceux atteints de troubles de l'autisme ou porteurs de handicap, accusé de viols et agressions sexuelles sur 13 jeunes patients, s'est ouvert lundi devant la cour ... Lire la suite
-
Deutsche Bank a annoncé lundi avoir dégradé sa recommandation sur le titre BNP Paribas à 'conserver' contre 'achat' auparavant, avec un objectif de cours ramené de 91 à 78 euros. Dans une note diffusée ce matin, les analystes de Deutsche Bank expliquent s'inquiéter ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
-
Electricité: TotalEnergies s'allie avec Daniel Kretinsky, qui s'invite au capital du géant des hydrocarbures
TotalEnergies va s'allier avec Daniel Kretinsky pour créer une coentreprise de production d'électricité en Europe de l'Ouest, une opération par échange d'actions qui permet au milliardaire tchèque de prendre une participation au capital du géant des hydrocarbures, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer