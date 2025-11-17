 Aller au contenu principal
Partenariat renouvelé entre Amundi et Société Générale
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 10:43

Un accord de principe a été trouvé entre Amundi et la Société Générale en vue du renouvellement de leur partenariat de long terme dans les domaines de la distribution de solutions d'investissement et des services titres.

Le nouvel accord de partenariat, d'une durée de cinq ans, entrera en vigueur dès la finalisation de la documentation contractuelle et sous réserve de l'obtention de toute autorisation réglementaire nécessaire, selon Amundi qui annonce cet accord.

Dans le cadre d'accords de distribution initiés en 2010, il rappelle être le premier fournisseur de solutions d'épargne et d'investissement pour les réseaux de banque de détail et d'assurances de Société Générale.

'Parallèlement, Société Générale Securities Services est l'un des premiers prestataires d'Amundi pour les services titres', précise en outre le groupe de gestion d'actifs, filiale de Crédit Agricole.

