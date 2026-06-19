L'Europe ouvre sur de faibles variations, la réunion USA-Iran annulée

Les principales Bourses européennes évoluent sur de faibles variations vendredi en début de séance, dans un contexte d'incertitude quant aux négociations qui doivent faire suite à l'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,16% à 8.481,85 points vers 07h12 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 0,16% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,06%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E perd 0,01%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,02% et le Stoxx 600 .STOXX 0,04%.

Après l'enthousiasme suscité par l'accord entre Washington et l'Iran, la prudence s'impose sur les marchés face à la complexité du dossier auquel les deux parties sont confrontées.

La réunion entre les Etats-Unis et l'Iran prévue vendredi en Suisse pour entamer les négociations concernant la mise en oeuvre du protocole d'accord signé cette semaine n'aura finalement pas lieu, a annoncé le ministère suisse des Affaires étrangères.

Israël a par ailleurs annoncé avoir mené de nouvelles attaques dans le sud du Liban dans la nuit, ce qui constitue une source supplémentaire d'inquiétude, étant donné que le protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran prévoit la cessation des hostilités sur tous les fronts et que Téhéran a toujours subordonné la pérennité de la paix à ce point.

Pour l'instant, les cours du pétrole sont plus ou moins stables, juste en dessous de 80 dollars le baril dans le cas du Brent, ce qui témoigne d'un apaisement notable des tensions après l'accord, même si leur évolution future reste incertaine.

"Les prix ont peut-être atteint leur niveau plancher et nous pourrions assister à une nouvelle hausse accompagnée d'une forte volatilité, car des fissures sont déjà apparues dans le protocole d'accord", avertit Vandana Hari, fondatrice de Vanda Insights, un cabinet spécialisé dans l'analyse du marché pétrolier.

Les responsables de la politique monétaire continuent de surveiller de près les prix de l'énergie, notamment en ce qui concerne leur capacité à se répercuter sur l'ensemble de l'économie.

Pierre Wunsch, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a dit à Reuters que Francfort pourrait relever ses taux une nouvelle fois dès le mois prochain en cas de nouveaux signes indiquant que l'inflation dans la zone euro s'étend au-delà du secteur de l'énergie.

Aux valeurs, Entain ENT.L prend 1,67% après que Reuters a rapporté que le propriétaire de Ladbrokes avait commencé à étudier différentes options concernant ses activités en Europe centrale et orientale, y compris une éventuelle cession.

A Amsterdam, ASML ASML.AS perd 2% après que l'agence Bloomberg a rapporté que le secrétaire américain au Commerce a indiqué à l'entreprise que Washington craignait que l'une de ses principales machines de fabrication de puces ait pu être acheminée vers la Chine, en violation des restrictions à l'exportation imposées par les États-Unis.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|