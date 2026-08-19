L'Europe ouvre sur de faibles variations, accalmie sur l'obligataire

Les principales Bourses européennes évoluent sur de faibles variations mercredi en début de séance, après une accalmie sur le marché obligataire, même si les incertitudes liées au Moyen-Orient freinent l'appétit des investisseurs.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,18% à 8.525,07 points vers 07h15 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,06% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE grappille 0,07%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E gagne 0,09%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,05% et le Stoxx 600 .STOXX 0,04%.

Les investisseurs reviennent après une séance marquée la veille par les tensions sur le marché de la dette souveraine, les rendements des obligations à long terme atteignant leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies dans les principales économies, y compris l'Allemagne et la France.

Si la légère baisse des rendements apporte un peu de soutien aux actions mercredi en début de séance, la géopolitique continue d'inciter à la prudence, le règlement du conflit au Moyen-Orient se trouvant dans une impasse délicate qui maintient les cours du pétrole au-dessus des 90 dollars le baril.

Le nombre de navires ayant traversé le détroit d'Ormuz est reparti à la baisse mardi, tombant à six contre neuf lundi et une moyenne mobile de 11 sur 10 jours, selon des données préliminaires publiées mercredi.

Par ailleurs, les investisseurs attendent la publication des chiffres définitifs de l'inflation dans la zone euro en juillet, alors que le marché prévoit une nouvelle hausse des taux de la BCE le mois prochain pour lutter contre la progression des prix déclenchée par la guerre.

L'actualité des entreprises est en outre peu abondante, seules quelques sociétés publiant leurs résultats cette semaine en Europe.

Le brasseur danois Carlsberg CARLb.CO , qui a fait état d'un résultat d'exploitation inférieur aux prévisions, perd 1,88%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|