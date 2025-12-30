Le reflet d'un tableau d'affichage numérique à la bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense

Les principales Bourses européennes ont ouvert ‍sans grand changement mardi, dans un volume d'affaires limité en cette fin ‌d'année.

À Paris, le CAC 40 perd 0,13% à 8.101,56 points ​vers 08h15 GMT. A Londres, ⁠le FTSE 100 prend 0,09% et à Francfort, le ⁠Dax est ‍inchangé.

L'indice EuroStoxx 50 grappille ⁠0,02%, le FTSEurofirst 300 est inchangé et le Stoxx 600 prend ​0,04%.

Les investisseurs suivront ce mardi la publication, à 19h00 GMT, des "minutes" ⁠de la dernière réunion ​de politique monétaire de la Réserve ​fédérale (Fed) ​qui avait donné lieu à une ​baisse des ⁠taux.

Les réactions pourraient néanmoins être limitées en l'absence d'une partie des acteurs de marché. Une demi-séance est ‌prévue mercredi sur Euronext et à Wall Street, tandis que jeudi sera chômé pour le Nouvel An.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par ‌Augustin Turpin)