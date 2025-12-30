L'Europe ouvre stable, volume d'échanges faible

Le reflet d'un tableau d'affichage numérique à la bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense
Les principales Bourses européennes ont ouvert sans grand changement mardi, dans un volume d'affaires limité en cette fin d'année.
À Paris, le CAC 40 perd 0,13% à 8.101,56 points vers 08h15 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,09% et à Francfort, le Dax est inchangé.
L'indice EuroStoxx 50 grappille 0,02%, le FTSEurofirst 300 est inchangé et le Stoxx 600 prend 0,04%.
Les investisseurs suivront ce mardi la publication, à 19h00 GMT, des "minutes" de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) qui avait donné lieu à une baisse des taux.
Les réactions pourraient néanmoins être limitées en l'absence d'une partie des acteurs de marché. Une demi-séance est prévue mercredi sur Euronext et à Wall Street, tandis que jeudi sera chômé pour le Nouvel An.
