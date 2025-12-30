 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Europe ouvre stable, volume d'échanges faible
information fournie par Reuters 30/12/2025 à 10:29

Le reflet d'un tableau d'affichage numérique à la bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense

Le reflet d'un tableau d'affichage numérique à la bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense

Les principales Bourses européennes ont ouvert ‍sans grand changement mardi, dans un volume d'affaires limité en cette fin ‌d'année.

À Paris, le CAC 40 perd 0,13% à 8.101,56 points ​vers 08h15 GMT. A Londres, ⁠le FTSE 100 prend 0,09% et à Francfort, le ⁠Dax est ‍inchangé.

L'indice EuroStoxx 50 grappille ⁠0,02%, le FTSEurofirst 300 est inchangé et le Stoxx 600 prend ​0,04%.

Les investisseurs suivront ce mardi la publication, à 19h00 GMT, des "minutes" ⁠de la dernière réunion ​de politique monétaire de la Réserve ​fédérale (Fed) ​qui avait donné lieu à une ​baisse des ⁠taux.

Les réactions pourraient néanmoins être limitées en l'absence d'une partie des acteurs de marché. Une demi-séance est ‌prévue mercredi sur Euronext et à Wall Street, tandis que jeudi sera chômé pour le Nouvel An.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par ‌Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
62,20 USD Ice Europ +0,73%
Pétrole WTI
58,37 USD Ice Europ +0,97%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank