L'Europe ouvre sans direction, l'attention sur la guerre au M.-O.

Les principales Bourses européennes sont sans direction en début de séance lundi, les investisseurs digérant les dernières nouvelles du front géopolitique au Moyen-Orient, entre espoirs de négociations entre les parties prenantes au conflit et craintes d'un enlisement à la suite des tirs de missiles Houthis sur Israël samedi.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,02% à 7.703,21 points vers 07h16 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,11% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE monte de 0,13%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,09%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,01% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,03%

Donald Trump a réitéré dans une interview au Financial Times publiée dimanche soir que les Etats-Unis pourraient "prendre le pétrole iranien", menaçant de saisir l'île de Kharg, cruciale pour les exportations de brut iranien, tout en affirmant que les négociations avec l'Iran se passaient "très bien".

Islamabad a déclaré se préparer à accueillir dans les prochains jours des "discussions significatives" entre les parties prenantes au conflit, sans que l'on sache si les États-Unis et l'Iran ont accepté d'y participer.

Cependant, pour la première fois depuis le début du conflit, les Houthis du Yémen, alliés de Téhéran, ont lancé samedi des missiles sur Israël, faisant craindre une escalade supplémentaire.

"Le contrôle par l'Iran du détroit d'Ormuz, sa capacité à perturber les marchés mondiaux de l'énergie et de l'alimentation, ainsi que ses capacités durables en matière de missiles et de drones ne l'incitent guère à faire des concessions, ce qui pousse les États-Unis à durcir le ton", a déclaré Madison Cartwright, analyste en géoéconomie à la Commonwealth Bank of Australia.

"Nous prévoyons que la guerre se poursuivra au moins jusqu'en juin, avec un risque accru de voir le conflit s'éterniser", a-t-il ajouté.

Aux valeurs, Sodexo EXHO.PA avance de 3,9% à la faveur d'un relèvement de recommandation de Jefferies à "acheter".

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)