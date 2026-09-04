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L'Europe ouvre en petite baisse malgré l'optimisme sur les taux après les propos de Waller
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 10:04
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Une vue d'ensemble montre le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, situé place de la Bourse à Paris

Une vue d'ensemble montre le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, situé place de la Bourse à Paris

Les principales Bourses européennes sont dans ‌le rouge en début de séance, sauf Francfort, les investisseurs faisant preuve de ​prudence malgré la vague d'optimisme qui traverse les marchés mondiaux après que les déclarations de l'un des gouverneurs de la Fed ont laissé la porte ouverte à un ​maintien des taux de la banque centrale américaine.

À Paris, le CAC 40 perd 0,27% à 8.263,86 points ​vers 07h09 GMT. A Francfort, le Dax ⁠avance de 0,02% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,16%.

L'indice EuroStoxx 50 ‌est en baisse de 0,18%, le FTSEurofirst 300 de 0,12% et le Stoxx 600 de 0,07%.

Les espoirs suscités par les propos tenus ​par Christopher Waller, l'un ‌des gouverneurs de la Fed, qui ont contribué jeudi à ⁠apaiser les craintes d'un resserrement monétaire, ont fait long feu vendredi, les inquiétudes sur les prix de l'énergie, les dettes souveraines et les pressions inflationnistes restant élevées.

Bien que ⁠les marchés financiers ‌ont revu à la baisse leurs prévisions sur la politique monétaire ⁠de la Fed et misent désormais à 50,4% sur la probabilité d'une hausse ‌des taux lors de la réunion de septembre de la Fed, ⁠selon des données FedWatch, ces espoirs restent largement dépendants des évolutions ⁠du front géopolitique ‌et de l'évolution des prix de l'énergie.

L'attention se porte désormais sur le rapport sur ​l'emploi américain, dont la publication est prévue ‌vers 12h30 GMT, et qui devrait apporter plus d'indices sur la future politique monétaire américaine.

Aux valeurs, Volkswagen ​bondit de 4,8% après l'approbation la veille par le conseil de surveillance du groupe d'un vaste plan de transformation qui pourrait entraîner la suppression d'environ ⁠50.000 emplois.

Vivendi recule de 5,1% après avoir fait état jeudi d'un chiffre d'affaires semestriel en recul de 3,5%, citant un effet de saisonnalité des lancements de jeux de Gameloft.

GTT et Accor grimpent de 3,75% et 2,0% respectivement, à la faveur de relèvement de recommandations par les courtiers Berenberg et Morgan Stanley.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité ​par Benoit Van Overstraeten)

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