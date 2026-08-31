L'Europe ouvre en ordre dispersé, la hausse du pétrole relance les craintes inflationistes

Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé en début de séance lundi, sur fond de remontée des cours du pétrole après la reprise des combats entre l'Iran et les États-Unis au Moyen-Orient, les rendements restant de leur côté élevés après les dernières déclarations du président de la Réserve fédérale président Kevin Warsh.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,29% à 8.425,31 points vers 07h16 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,46% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE monte de 0,29%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,08%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,01% et le Stoxx 600 .STOXX en hausse de 0,02%.

Le pétrole se maintient au-dessus du seuil symbolique des 90 dollars le baril, après un échange de tirs entre Washington et Téhéran après des semaines d'accalmie.

La remontée des cours du pétrole relance les risques inflationnistes et maintient la pression sur l'obligataire alors que le nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a souligné vendredi que la banque centrale avait "du pain sur la planche" pour maîtriser l'inflation.

En Allemagne, le rendement du Bund à deux ans a touché son plus haut niveau depuis juillet 2024, suivant la tendance obligataire américaine après que Kevin Warsh a laissé entendre qu'une hausse des taux pourrait s'avérer nécessaire et que les cours du pétrole ont augmenté.

Les investisseurs attendant la publication plus tard dans la journée des chiffres de l'inflation de la première économie de la zone euro, qui pourraient donner des indications sur la trajectoire des taux de la Banque centrale européenne.

Aux valeurs, les groupes énergétiques grimpent dans le sillage de la hausse des cours pétroliers, le compartiment sectoriel .SXEP gagnant 0,24%, avec des hausses de 1,2% à 3,4% à Paris pour TotalEnergies TTEF.PA , Maurel & Prom MAUP.PA ou encore Viridien VIRI.PA .

Le groupe de semiconducteurs Soitec SOIT.PA se hisse en tête du SBF 120 à +3,3% après que son directeur général a déclaré à Reuters imposer à ses clients des dépôts de garantie et des prix fixes sur les contrats d'approvisionnement, au vu de la forte hausse de la demande pour les "wafers" utilisés dans les équipements optiques destinés à l'intelligence artificielle (IA).

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|