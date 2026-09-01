L'Europe ouvre en ordre dispersé, l'inflation et les PMI dans le viseur

Un trader travaille à son bureau chez CMC Markets, dans la City de Londres

Les principales Bourses européennes sont ‌en ordre dispersé en début de séance mardi, en amont de la publication ​des données préliminaires sur l'inflation en zone euro et des PMI finaux, tandis que la reprise des hostilités entre les États-Unis et l'Iran incite à la prudence.

À ​Paris, le CAC 40 gagne 0,38% à 8.366,19 points vers 07h27 GMT. À Francfort, le Dax recule ​de 0,25% et à Londres, le FTSE ⁠100 cède 0,41%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,05%, le FTSEurofirst 300 de ‌0,08% et le Stoxx 600 de 0,03%.

La résurgence des tensions au Moyen-Orient attise les craintes de resserrement monétaire, alors que les ​investisseurs prennent connaissance des données ‌préliminaires de l'inflation en plus des indices finaux de ⁠directeur d'achat, à l'approche des réunions de politique monétaire.

Tandis que les chiffres préliminaires publiés lundi ont montré que l'inflation allemande sur un an s'est accélérée à 2,9% ⁠en août, les ‌données flash sur l'inflation en zone euro seront publiées à 09h00 ⁠GMT.

Le contexte géopolitique conjugué aux prévisions croissantes de hausse des taux s'avère ‌néfaste au marché obligataire, les rendements à long terme culminant à ⁠des sommets.

Aux valeurs, Air Liquide gagne 3,6% et se place ⁠en tête du CAC ‌40, après que l'investisseur activiste Elliott Investment Management a pris une participation dans ​le spécialiste des gaz industriels et ‌l'exhorte à améliorer ses marges, ont indiqué à Reuters des sources proches du dossier.

Viridien grimpe de 7,2% ​à la suite d'une initiation du suivi de la valeur à "acheter" par Goldman Sachs.

Ailleurs en Europe, Partners Group chute de 7,4% après que le ⁠géant suisse du capital-investissement a annoncé mardi un bénéfice net semestriel en baisse de 13% sur un an.

Novartis bondit de 5,3% alors que le Wall Street Journal a rapporté que le laboratoire a suspendu fin août huit essais cliniques d'une thérapie expérimentale contre des maladies auto-immunes et neurologiques après le décès de trois ​patients.

(Rédigé par Coralie Lamarque)