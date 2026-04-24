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L'Europe ouvre en ordre dispersé, l'attention sur le Moyen-Orient
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 09:10

Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé en début de séance vendredi, le cessez-le-feu temporaire mais fragile conclu entre le Liban et Israël, prolongé de trois semaines, n'offrant pas aux investisseurs beaucoup de soulagement, alors que le conflit au Moyen-Orient se prolonge depuis bientôt deux mois et que les tensions restent vives entre Washington et Téhéran.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,42% à 8.193,17 points vers 07h06 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,04% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,33%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,26%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 recule de 0,38% et le Stoxx 600

.STOXX abandonne 0,40%.

L'annonce par Donald Trump de la prolongation de trois semaines du cessez-le-feu temporaire conclu entre Israël et Beyrouth est intervenue alors même que des doutes entourent les négociations entre Washington et Téhéran.

Le locataire de la Maison blanche a annoncé il y a deux jours prolonger la trêve pour une durée indéterminée afin de permettre la conclusion d'un accord, tout en maintenant le blocus maritime de l'Iran.

Dans une période par ailleurs marquée par les résultats d'entreprises des deux côtés de l'Atlantique, ces fluctuations reflètent les hésitations des marchés financiers cette semaine, entre espoir d'une fin imminente de la guerre et crainte qu'une paix à long terme ne se concrétise pas.

Par ailleurs, les ventes au détail ont augmenté plus que prévu au Royaume-Uni en mars sur un mois, selon les premiers chiffres officiels sur la performance du secteur après le début de la guerre en Iran, qui a fait grimper les prix des carburants et risque d'entraîner une inflation plus généralisée et un ralentissement de la croissance.

Aux valeurs, Saint-Gobain SGOB.PA avance de 3,2% après ses résultats. Deezer DEEZR.PA est dans le vert aussi, gagne 6,4%.

En revanche, Clariane CLARI.PA est dans le rouge, recule de 5%.

Electrolux ELUXb.ST recule de 19%.

(Rédigé par Mara Vilcu)

Valeurs associées

CAC 40
8 172,37 Pts Euronext Paris -0,67%
CLARIANE
3,9880 EUR Euronext Paris +4,67%
DAX
24 145,57 Pts XETRA -0,04%
DEEZER
1,1400 EUR Euronext Paris +5,07%
ELECTROLUX B OR
SEK LSE 0,00%
ELECTROLUX RG-B
201,975 SEK LSE Intl +221,10%
EURO STOXX 50
5 875,09 Pts DJ STOXX -0,33%
FTSE 100
10 410,70 Pts FTSE Indices -0,44%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
Pétrole Brent
105,77 USD Ice Europ -0,23%
Pétrole WTI
96,20 USD Ice Europ -0,47%
SAINT-GOBAIN
78,8200 EUR Euronext Paris +1,03%
STOXX Europe 600
611,08 Pts DJ STOXX -0,51%
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2 commentaires

  • 09:25

    Sans parler de Edenred qui continue sa remontada…

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