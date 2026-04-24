Grande-Bretagne: Les ventes au détail augmentent plus que prévu en mars avec la course au carburant

Un supermarché Tesco à Manchester

Les ventes au détail ont augmenté plus ‌que prévu au Royaume-Uni en mars sur un mois, selon les premiers chiffres officiels sur la performance du secteur ​après le début de la guerre en Iran, alors que les automobilistes britanniques, inquiets face à la hausse des prix du carburant, se sont précipités aux pompes.

Ces ventes ont progressé de 0,7% le mois dernier, après une ​baisse de 0,6% en février, et alors que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse de 0,1% en glissement mensuel.

Les ventes de ​carburant ont bondi de 6,1% par rapport à février, ⁠avec des chiffres nettement supérieurs à la normale au cours des premiers jours qui ont suivi le ‌début du conflit, le 28 février, a indiqué l'Office national des statistiques (ONS) en s'appuyant sur des données gouvernementales.

Hors période de pandémie de COVID-19, il s'agit de la plus forte ​hausse mensuelle des ventes de carburant depuis ‌janvier 2016, a précisé l'ONS.

Hors ventes de carburant, les volumes ont augmenté de ⁠0,2%, a indiqué l'ONS. Le consensus Reuters avait laissé entrevoir une stagnation.

Dans l'ensemble, les données suggèrent que les consommateurs n'ont pas immédiatement réduit leurs dépenses en réaction à la guerre. Les ventes de vêtements ont augmenté de ⁠1,2% par rapport à ‌février.

Cependant, les ventes de produits alimentaires ont reculé de 0,8% sur le mois, soit ⁠la plus forte baisse depuis août 2025.

Thomas Pugh, économiste en chef pour le Royaume-Uni au sein du cabinet ‌d'expertise comptable RSM, a déclaré que la baisse de la confiance des consommateurs en avril laissait ⁠présager que la guerre aurait un impact plus important sur les ventes ce ⁠mois-ci.

"Plus la crise se prolonge, ‌plus les consommateurs sont susceptibles de modifier leurs habitudes de consommation, à mesure que leur confiance s'effrite. Cela ​rend les perspectives bien plus difficiles pour les détaillants ‌que ce que nous avions envisagé avant la guerre", a-t-il déclaré.

Jeudi, l'indice de confiance des consommateurs le plus ancien du Royaume-Uni, publié par ​le cabinet d'études de marché GfK, a chuté en mars à son plus bas niveau depuis octobre 2023 et enregistré sa plus forte baisse mensuelle depuis un an.

Les principaux détaillants britanniques ont déclaré que l'incertitude ⁠quant à l'impact de la guerre en Iran sur les consommateurs assombrit leurs perspectives et pourrait peser sur leurs bénéfices.

Les détaillants alimentaires, notamment Tesco et Sainsbury's, ont déclaré ne pas avoir encore constaté de changements significatifs dans le comportement des consommateurs. La chaîne de vêtements Primark a néanmoins indiqué que si les ventes de mars étaient encourageantes, celles d'avril avaient jusqu'à présent été faibles.

(Rédigé par Mara Vîlcu et Etienne Breban, James Davey et ​William Schomberg, édité par Augustin Turpin)