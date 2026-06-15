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L'Europe ouvre en nette hausse avec l'accord USA-Iran, record pour le Stoxx 600
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 09:46

Les principales Bourses européennes progressent lundi en début de séance, l'annonce d'un accord-cadre entre les États-Unis et l'Iran suscitant l'optimisme des investisseurs quant à une baisse durable des prix du pétrole et l'atténuation des craintes inflationnistes.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 1,36% à 8.464,21 points vers 07h36 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 1,70% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,68%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E gagne 1,33%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 prend 0,99% et le Stoxx 600 .STOXX avance de 1,02%, inscrivant par ailleurs un record à 641,06 points et récupérant l'intégralité des pertes subies depuis le début du conflit.

Des responsables américains et iraniens ont déclaré dimanche s'être accordés sur un cadre visant à mettre fin à leur conflit, à lever le blocus américain des ports iraniens et à rouvrir le détroit d'Ormuz, ce qui fait reculer les cours du pétrole à leur plus bas niveau depuis mars.

Les marchés d'actions européens reprennent ainsi l'optimisme déjà observé plus tôt sur les Bourses asiatiques, dans l'espoir que ce protocole, qui doit encore être signé et dont les détails ne sont pas encore connus, allège la pression sur les prix et limite le resserrement de la politique monétaire des banques centrales.

Les secteurs les plus sensibles aux prix de l'énergie et aux perspectives économiques se distinguent, notamment ceux du secteur du voyage .SXTP (+2,94%), le luxe .STXLUXP (+3,74%) et l'automobile .SXAP (+3,5%), tandis que l'énergie .SXEP cède 3,3%, pénalisée par la baisse des cours du brut.

En ce qui concerne les valeurs individuelles, à Paris, Air France-KLM AIRF.PA progresse de 4% et le groupe hôtelier Accor

ACCP.PA gagne 3,3%, tandis que TotalEnergies TTEF.PA recule de 5,4%, lanterne rouge du CAC 40.

"C'est une bonne nouvelle. On ne peut que s'en réjouir", a dit lundi à propos de l'accord au Moyen-Orient la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, lors d'un entretien accordé à France Culture, tout en défendant la décision de relever les taux d'intérêt prise la semaine dernière, invoquant notamment les effets de second tour, en particulier le risque d'une hausse des salaires.

L'indice de volatilité européen .V2TX évolue à son plus bas niveau depuis le 26 février, just avant le début le début de la guerre.

L'attention se porte cette semaine sur d'autres grandes banques centrales, notamment la Banque du Japon (BoJ), la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque d'Angleterre (BoE), qui se réuniront dans les prochains jours et pourraient faire référence à cet accord de paix dans leurs déclarations de politique monétaire.

Sur le reste de l'actualité liée aux entreprises, Renault

RENA.PA , qui a annoncé lundi qu'il allait développer un véhicule militaire en collaboration avec l'entreprise de défense Thales CFP.PA , gagne 5,6%.

Saint-Gobain SGOB.PA , qui a annoncé un accord de cession de ses activités de distribution spécialisée en Suède, en Norvège et au Danemark, principalement sous la marque Dahl, grimpe de près de 6%.

(Version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|

Valeurs associées

ACCOR
48,8600 EUR Euronext Paris +3,10%
AIR FRANCE-KLM
12,2450 EUR Euronext Paris +3,29%
CAC 40
8 460,85 Pts Euronext Paris +1,32%
DAX
25 069,6200 Pts XETRA +1,76%
EURO STOXX 50
6 274,99 Pts DJ STOXX +1,41%
FTSE 100
10 536,13 Pts FTSE Indices +0,62%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
Gaz naturel
3,12 USD NYMEX +1,07%
Pétrole Brent
83,24 USD Ice Europ -6,61%
Pétrole WTI
80,30 USD Ice Europ -4,74%
RENAULT
29,0000 EUR Euronext Paris +4,43%
SAINT-GOBAIN
80,3400 EUR Euronext Paris +6,05%
STOXX Europe 600
639,89 Pts DJ STOXX +1,05%
STOXX Europe 600 Auto.& Parts
472,53 Pts DJ STOXX +3,58%
STXE6O&G EUR P
503,56 Pts DJ STOXX -3,48%
TOTALENERGIES
72,4800 EUR Euronext Paris -5,11%
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