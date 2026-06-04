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La Bourse de Paris profite du petit repli des prix du brut
information fournie par AFP 04/06/2026 à 10:35

Le siège d'Euronext à La Défense, près de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Le siège d'Euronext à La Défense, près de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

La Bourse de Paris profite jeudi du léger repli du pétrole, et du soutien des éditeurs de logiciels, les investisseurs les favorisant face aux valeurs liées à l'IA et aux semi-conducteurs.

Vers 10H00 heure de Paris, l'indice vedette CAC 40 prenait 0,61% pour s'établir à 8.200,28 points. La veille, le panier des 40 plus grandes valeurs boursières françaises avait cédé 0,71%, pour terminer à 8.150,42 points.

Paris, comme la majorité des places européennes, profite du léger recul des cours du brut.

Les prix du pétrole cèdent légèrement du terrain "après des informations indiquant qu'Israël et le Liban seraient parvenus à un cessez-le-feu, alimentant l'espoir qu'une solution au conflit avec l'Iran puisse être trouvée", affirme Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB.

Israël et le Liban sont convenus mercredi, à l'issue de deux jours de pourparlers à Washington, de conditionner un cessez-le-feu à un "arrêt complet" des tirs du Hezbollah et de créer des "zones pilotes" sous contrôle de l'armée libanaise.

- Rotation dans le secteur tech -

Les valeurs liées à l'intelligence artificielle sont pénalisées jeudi par la publication du géant des puces Broadcom la veille après la clôture de Wall Street.

Le groupe a pourtant fait état d'un chiffre d'affaires de 22,2 milliards de dollars au deuxième trimestre de son exercice décalé (clôturé début mai), en hausse de 48% sur un an. Le bénéfice net est lui ressorti à 9,3 milliards (+88%). Mais "l'absence de relèvement des prévisions annuelles a clairement déçu de nombreux investisseurs", note Matt Britzman, analyste actions chez Hargreaves Lansdown.

La déception provoquée par les perspectives de Broadcom "ravive les interrogations sur le rythme réel de croissance de l'intelligence artificielle, un thème qui a largement porté les marchés mondiaux depuis le début de l'année", souligne John Plassard, de Cité Gestion.

La défiance envers les valeurs liées à l'IA et aux semi-conducteurs provoque une rotation sectorielle au sein même de la tech.

Ainsi, les éditeurs de logiciels français se démarquent jeudi: Capgemini (+5,28% à 102,90 euros) prenait la tête du CAC 40 vers 10H00 heure de Paris, suivi de Dassault Systèmes (+3,55% à 19,71 euros).

A l'inverse, STMicroelectronics, plus sensible aux anticipations de croissance et aux cycles d’investissement autour de l'IA, perdait 3,58% à 66,04 euros.

- Rémy Cointreau ravi -

Rémy Cointreau a annoncé jeudi un bénéfice net annuel en recul de 35% pour son exercice décalé 2025-26, sous l'effet de droits de douane additionnels appliqués en Chine comme aux Etats-Unis, et de coûts de production accrus.

Les résultats sont cependant légèrement supérieurs aux attentes des analystes, d'après Bloomberg, ce qui faisait grimper l'action à la Bourse de Paris.

Vers 10H00 heure de Paris, le titre Rémy Cointreau bondissait de 10,19% à 41,32 euros.

Euronext CAC40

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