L'Europe ouvre en légère hausse avant les réunions des banques centrales

Un trader financier à son bureau dans la City de Londres

Les principales Bourses européennes progressent légèrement mercredi dans les premiers échanges, après une séance dans le rouge la veille, alors que l'attention des investisseurs se tourne vers les réunions des banques centrales et les données de l'inflation attendues dans les prochaines heures.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,09% à 8.113,13 points vers 08h13 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,23% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,95%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,30%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,29% et le Stoxx 600 prend 0,30%.

La Banque centrale européenne (BCE) devrait laisser ses taux inchangés lors de sa réunion de jeudi, mais ses prévisions et la conférence de presse de sa présidente, Christine Lagarde, seront suivies de très près alors qu'Isabel Schnabel, membre du directoire de l'institution, a récemment ouvert la porte à une hausse des taux comme mesure future de Francfort.

Les opérateurs prévoient que la BCE maintiendra ses taux inchangés en 2026 et les données définitives de l'inflation pour le mois de novembre, attendues mercredi à 10h00 GMT, devraient conforter cette vision.

La Banque d'Angleterre (BoE) se réunira également jeudi et devrait quant à elle abaisser les coûts d'emprunt de 25 points de base, une perspective renforcée mercredi par les chiffres de l'inflation du mois de novembre, qui montrent un ralentissement des prix plus fort que prévu par les analystes.

L'inflation restera au centre de l'attention cette semaine, les chiffres américains étant attendus jeudi. Les investisseurs espèrent qu'ils apporteront un peu plus de clarté que les données sur l'emploi publiées mardi, trop contradictoires et affectées par le "shutdown" pour modifier sensiblement les perspectives concernant les taux de la Fed.

Aux valeurs, ADP cède 0,70% après que Jefferies a abaissé sa recommandation sur la valeur.

Ailleurs en Europe, la société britannique Bunzl, qui a averti que sa marge d'exploitation devrait légèrement baisser en 2026 par rapport à 2025, plonge de 6%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)