L'Europe ouvre en forte baisse avec la flambée du pétrole
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 09:26

Les principales Bourses européennes sont en forte baisse lundi en début de séance, la flambée des cours du pétrole faisant craindre aux investisseurs une résurgence de l'inflation et des répercussions sur l'activité économique.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 2,49% à 7.794,29 points vers 08h17 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 2,61% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 1,77%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 2,83%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 perd 2,30% et le Stoxx 600 .STOXX abandonne 2,26%.

Les prix du pétrole dépassent les 100 dollars lundi matin après s'être envolés de plus de 25% sur les marchés asiatiques, portés par les graves perturbations de l'approvisionnement dans le détroit d'Ormuz en raison du conflit en Iran et du fait que plusieurs pays producteurs ont dû réduire leur production, la guerre s'étant étendue aux pays du Golfe.

La nomination de Mojtaba Khamenei pour succéder à son père l'ayatollah Ali Khamenei à la tête de l'Iran a également contribué à la hausse des cours, la décision de Téhéran risquant de provoquer la colère du président américain Donald Trump, qui avait précédemment réitéré son souhait de participer au processus de sélection du nouveau dirigeant iranien.

"L'Iran devrait poursuivre la fermeture du détroit d'Ormuz et les attaques contre les installations d'autres pays producteurs de pétrole, comme on l'a vu la semaine dernière", a déclaré Satoru Yoshida, analyste en matières premières chez Rakuten Securities, prédisant que le brut léger américain pourrait atteindre 120 dollars ou même 130 dollars le baril dans un délai relativement court.

L'envolée des cours s'est toutefois quelque peu calmée après que le Financial Times a rapporté plus tôt dans la journée que les ministres des Finances du G7 discuteraient lundi d'une libération conjointe des réserves stratégiques de pétrole, une information confirmée à Reuters par une source du gouvernement français.

Les compagnie aériennes sont en forte baisse à l'ouverture, Air-France KLM AIRF.PA reculant de plus de 5% et Lufthansa

LHAG.DE de plus de 4%.

Tous les secteurs du Stoxx sont lundi dans le rouge, le compartiment des voyages .SXTP perdant 2,58%, les banques

.SX7P 2,93%, les matières premières .SXPP 3,96% et la défense .SXPARO 3,65%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
9,7540 EUR Euronext Paris -3,33%
CAC 40
7 852,08 Pts Euronext Paris -1,77%
DAX
23 254,65 Pts XETRA -1,43%
DT LUFTHANSA
7,804 EUR XETRA -3,89%
EURO STOXX 50
5 622,84 Pts DJ STOXX -1,70%
FTSE 100
10 159,36 Pts FTSE Indices -1,22%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
Pétrole Brent
102,83 USD Ice Europ +10,19%
Pétrole WTI
99,21 USD Ice Europ +8,08%
STOXX Europe 600
590,06 Pts DJ STOXX -1,44%
STOXX Europe 600 Banks
333,40 Pts DJ STOXX -1,87%
STOXX Europe 600 Basic Resources
726,68 Pts DJ STOXX -3,04%
STOXX Europe TM Aero. & Defense
2 804,50 Pts DJ STOXX -1,35%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

