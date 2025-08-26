Houle "cyclonique" sur la côte atlantique, des plages fermées en Nouvelle-Aquitaine

Une houle cyclonique, phénomène "atypique" en période estivale, a commencé à déferler mardi sur le littoral français avec "des vagues importantes de 4 à 5 mètres" de hauteur attendues selon Météo-France ( AFP / GAIZKA IROZ )

Une houle cyclonique, phénomène "atypique" en période estivale, a commencé à déferler mardi sur le littoral français avec "des vagues importantes de 4 à 5 mètres" de hauteur attendues selon Météo-France, poussant plusieurs municipalités de Nouvelle-Aquitaine à fermer leurs plages.

Cette houle, causée dans l'Atlantique par l'ex-ouragan Erin qui a menacé la côte orientale des Etats-Unis la semaine dernière, est renforcée par de forts coefficients de marée et pourrait s'étendre jusqu'à vendredi.

Six départements, de la Bretagne à la frontière espagnole, ont été placés mardi en vigilance jaune vague-submersion par Météo-France: les Côtes-d'Armor, le Finistère, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

Le drapeau rouge a été hissé à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). A Lacanau (Gironde) et à Biscarrosse (Landes), la baignade et certaines activités nautiques ont également été interdites sur tout ou partie des plages, malgré la fréquentation estivale en cette dernière semaine de vacances scolaires.

"En raison des risques de houle cyclonique et de vagues submersion, tous les accès menant aux plages (...) seront totalement fermés et interdits à tous promeneurs, baigneurs, randonneurs, pêcheurs et à toutes activités sportives et nautiques" jusqu'à jeudi matin, a écrit la mairie de Biscarrosse sur son site internet.

Selon Météo-France, ce phénomène de houle cyclonique doit entraîner "une houle énergétique avec des vagues de 4 à 5 mètres sur les rivages atlantiques et d'entrée de Manche, avec une élévation du niveau de la mer pouvant créer des submersions locales, notamment au moment des pleines mers".

- "Message de prudence" -

À Royan (Charente-Maritime), la mairie dit s'attendre à des déferlements de vagues allant de 2,50 mètres à 4 mètres de hauteur par endroits sur la côte du département et appelle à "éviter de fréquenter le littoral deux heures avant l'heure de la pleine mer", prévue autour de 19h00 en Nouvelle-Aquitaine.

La préfecture maritime de l'Atlantique (Premar) a de son côté lancé un "message de prudence" face à ce phénomène "atypique" en plein été, associant une forte houle, un vent modéré et du beau temps, contrairement aux tempêtes habituelles.

En outre, une alerte maximale aux baïnes, ces courants d'arrachement dangereux pour les baigneurs, a été émise pour la journée de mardi sur tout le littoral du Sud-Ouest ( AFP / Patrick BERNARD )

"On est encore en période estivale donc cette combinaison de facteurs fait qu'il y a un risque que les usagers de la mer sous-estiment la situation", a déclaré à l'AFP le capitaine de frégate Guillaume Le Rasle, porte-parole de la Premar, qui rappelle que le numéro d'appel d'urgence gratuit dédié au sauvetage en mer est le 196.

En outre, une alerte maximale aux baïnes, ces courants d'arrachement dangereux pour les baigneurs, a été émise pour la journée de mardi sur tout le littoral du Sud-Ouest.

Sur la réserve du banc d'Arguin (Gironde), langue de sable longue de quatre kilomètres à l'entrée du Bassin d'Arcachon, l'équipe chargée de la conservation du site a démonté lundi la cabane accueillant son personnel, par crainte d'une submersion, et a averti les ostréiculteurs pour qu'ils puissent prendre leurs dispositions.

Cet écosystème fragile où nichent de nombreux oiseaux, face à la célèbre dune du Pilat, est en "érosion permanente depuis trois ans" et risque de souffrir face à "la puissance des vagues", a déclaré à l'AFP Benoît Dumeau, conservateur de la réserve naturelle.