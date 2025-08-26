 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Houle "cyclonique" sur la côte atlantique, des plages fermées en Nouvelle-Aquitaine
information fournie par AFP 26/08/2025 à 11:35

Une houle cyclonique, phénomène "atypique" en période estivale, a commencé à déferler mardi sur le littoral français avec "des vagues importantes de 4 à 5 mètres" de hauteur attendues selon Météo-France ( AFP / GAIZKA IROZ )

Une houle cyclonique, phénomène "atypique" en période estivale, a commencé à déferler mardi sur le littoral français avec "des vagues importantes de 4 à 5 mètres" de hauteur attendues selon Météo-France ( AFP / GAIZKA IROZ )

Une houle cyclonique, phénomène "atypique" en période estivale, a commencé à déferler mardi sur le littoral français avec "des vagues importantes de 4 à 5 mètres" de hauteur attendues selon Météo-France, poussant plusieurs municipalités de Nouvelle-Aquitaine à fermer leurs plages.

Cette houle, causée dans l'Atlantique par l'ex-ouragan Erin qui a menacé la côte orientale des Etats-Unis la semaine dernière, est renforcée par de forts coefficients de marée et pourrait s'étendre jusqu'à vendredi.

Six départements, de la Bretagne à la frontière espagnole, ont été placés mardi en vigilance jaune vague-submersion par Météo-France: les Côtes-d'Armor, le Finistère, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

Le drapeau rouge a été hissé à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). A Lacanau (Gironde) et à Biscarrosse (Landes), la baignade et certaines activités nautiques ont également été interdites sur tout ou partie des plages, malgré la fréquentation estivale en cette dernière semaine de vacances scolaires.

"En raison des risques de houle cyclonique et de vagues submersion, tous les accès menant aux plages (...) seront totalement fermés et interdits à tous promeneurs, baigneurs, randonneurs, pêcheurs et à toutes activités sportives et nautiques" jusqu'à jeudi matin, a écrit la mairie de Biscarrosse sur son site internet.

Selon Météo-France, ce phénomène de houle cyclonique doit entraîner "une houle énergétique avec des vagues de 4 à 5 mètres sur les rivages atlantiques et d'entrée de Manche, avec une élévation du niveau de la mer pouvant créer des submersions locales, notamment au moment des pleines mers".

- "Message de prudence" -

À Royan (Charente-Maritime), la mairie dit s'attendre à des déferlements de vagues allant de 2,50 mètres à 4 mètres de hauteur par endroits sur la côte du département et appelle à "éviter de fréquenter le littoral deux heures avant l'heure de la pleine mer", prévue autour de 19h00 en Nouvelle-Aquitaine.

La préfecture maritime de l'Atlantique (Premar) a de son côté lancé un "message de prudence" face à ce phénomène "atypique" en plein été, associant une forte houle, un vent modéré et du beau temps, contrairement aux tempêtes habituelles.

En outre, une alerte maximale aux baïnes, ces courants d'arrachement dangereux pour les baigneurs, a été émise pour la journée de mardi sur tout le littoral du Sud-Ouest ( AFP / Patrick BERNARD )

En outre, une alerte maximale aux baïnes, ces courants d'arrachement dangereux pour les baigneurs, a été émise pour la journée de mardi sur tout le littoral du Sud-Ouest ( AFP / Patrick BERNARD )

"On est encore en période estivale donc cette combinaison de facteurs fait qu'il y a un risque que les usagers de la mer sous-estiment la situation", a déclaré à l'AFP le capitaine de frégate Guillaume Le Rasle, porte-parole de la Premar, qui rappelle que le numéro d'appel d'urgence gratuit dédié au sauvetage en mer est le 196.

En outre, une alerte maximale aux baïnes, ces courants d'arrachement dangereux pour les baigneurs, a été émise pour la journée de mardi sur tout le littoral du Sud-Ouest

En outre, une alerte maximale aux baïnes, ces courants d'arrachement dangereux pour les baigneurs, a été émise pour la journée de mardi sur tout le littoral du Sud-Ouest.

Sur la réserve du banc d'Arguin (Gironde), langue de sable longue de quatre kilomètres à l'entrée du Bassin d'Arcachon, l'équipe chargée de la conservation du site a démonté lundi la cabane accueillant son personnel, par crainte d'une submersion, et a averti les ostréiculteurs pour qu'ils puissent prendre leurs dispositions.

Cet écosystème fragile où nichent de nombreux oiseaux, face à la célèbre dune du Pilat, est en "érosion permanente depuis trois ans" et risque de souffrir face à "la puissance des vagues", a déclaré à l'AFP Benoît Dumeau, conservateur de la réserve naturelle.

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Drapeau français au Palais de l'Elysée à Paris
    Nouvelle crise politique en vue, turbulences sur les marchés
    information fournie par Reuters 26.08.2025 11:32 

    PARIS (Reuters) -Le spectre d'une nouvelle crise politique en France secoue mardi les marchés financiers au lendemain de la décision de François Bayrou d'engager la responsabilité de son gouvernement sur la situation budgétaire du pays le 8 septembre devant le ... Lire la suite

  • François Bayrou "sur le fil du rasoir"
    François Bayrou "sur le fil du rasoir"
    information fournie par France 24 26.08.2025 10:59 

    A la Une du mardi 26 février, la réaction de la presse suite à l'annonce du vote de confiance par François Bayrou. Charles Kusher, un ambassadeur à Paris peu porté sur la diplomatie. Et le fiasco des Jeux asiatiques d'hiver en Arabie saoudite.

  • Le député RN du Nord Sébastien Chenu à l'Assemblée nationale, le 29 avril 2025. ( AFP / Ludovic MARIN )
    Vote de confiance: le RN veut une dissolution pour "donner une majorité au pays", affirme Chenu
    information fournie par AFP 26.08.2025 10:57 

    Le vote de confiance convoqué le 8 septembre par François Bayrou sera son "ultime échec", a prédit mardi le vice-président du Rassemblement national Sébastien Chenu, disant espérer une dissolution pour "donner une majorité au pays". "François Bayrou tente une ultime ... Lire la suite

  • ( AFP / AURORE MESENGE )
    France: la confiance des ménages se replie légèrement en août
    information fournie par Boursorama avec AFP 26.08.2025 10:35 

    La confiance des ménages en France s'est légèrement repliée en août, après trois mois consécutifs de stabilité, a indiqué l'Insee mardi. L'indicateur qui synthétise la confiance des ménages a diminué d'un point pour s'établir à 87, son plus bas niveau depuis octobre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank