Allemagne: Près de 250.000 emplois industriels supprimés depuis 2019, selon une étude
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 11:57

Usine de production de flotte électrique Volkswagen (V) à Emden

Usine de production de flotte électrique Volkswagen (V) à Emden

BERLIN (Reuters) -Le ralentissement de l'industrie allemande s'accélère, avec près de 250.000 d'emplois supprimés dans le secteur depuis 2019, montre une étude publiée mardi par le cabinet EY.

Les entreprises industrielles allemandes ont généré un chiffre d'affaires de plus de 533 milliards d'euros au deuxième trimestre 2025, en baisse de 2,1% sur un an, souligne EY, qui cite les données de l'Office fédéral des statistiques.

Cette baisse fait suite au recul de 0,2% enregistré au premier trimestre.

Le nombre de personnes employées dans le secteur industriel allemand a pour sa part diminué de 2,1% au deuxième trimestre pour atteindre 5,43 millions et de 4,3% rapport à il y a six ans, avec quelque 245.500 emplois perdus depuis 2019, selon EY.

La plus forte baisse d'emplois a été observée dans la construction automobile, en recul de 6,7% au deuxième trimestre. En termes absolus, cela représente environ 51.500 emplois perdus en un an.

Les constructeurs automobiles allemands sont confrontés à la forte concurrence de leurs rivaux asiatiques, à une transition coûteuse vers l'électrique et à la hausse des droits de douane américains.

Certaines des grandes entreprises du secteur en Allemagne, telles que Volkswagen, Mercedes et l'équipementier Continental, font partie des entreprises qui suppriment des emplois.

Alors que les États-Unis restent le marché étranger le plus important pour les produits industriels allemands, les exportations vers ce pays ont reculé de 10% au deuxième trimestre, tandis que les exportations vers la Chine ont baissé de 14%, montrent les données.

(Rédigé par Rachel More, version française Diana Mandia, édité par Kate Entringer)

Automobile / Equipementiers
    Que les effectifs diminuent c'est normal avec les gains de productivité dans l'industrie mais que le CA baisse là c'est gravissime avec une croissance mondiale de 3% l'an et une Allemagne très exportatrice . Les us se ferment et la Chine contre attaque et nous dormons et normons mais qui n'avance pas recul et ils de la marge comme en Italie où l'industrie est encore substantielle pas comme en France où c'est 9% du pib le plus bas de l'UE .

