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L'Europe ouvre en baisse, le CAC 40 à contre-courant grâce à L'Oréal
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 09:54

Un trader travaille chez CMC Markets dans la City de Londres

Un trader travaille chez CMC Markets dans la City de Londres

Les principales Bourses européennes ‌évoluent en baisse jeudi en début de séance, à l'exception du CAC ​40 parisien, la situation géopolitique freinant l'appétit pour le risque, tandis que les investisseurs examinent un déluge de résultats d'entreprises.

À Paris, le CAC ​40 gagne 0,29%, porté par les bons résultats de L'Oréal, à 8.180,11 points vers ​07h06 GMT.

À Francfort, le Dax recule ⁠en revanche de 0,40% et à Londres, le FTSE 100 cède ‌0,59%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,48%, le FTSEurofirst 300 perd 0,43% et le Stoxx 600 de ​abandonne 0,39%.

L'Oréal grimpe de ‌6,7% après que le géant français des cosmétiques ⁠a publié mercredi soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

À Paris également, Renault prend 4,6% dans les premiers échanges, après avoir annoncé une ⁠hausse de 7,3% ‌de son chiffre d'affaires au premier trimestre, très supérieure ⁠aux attentes.

Ailleurs en Europe, le groupe britannique de supermarchés Sainsbury's, qui ‌a averti que les incertitudes quant à l'impact de ⁠la guerre en Iran sur les consommateurs pourraient peser ⁠sur ses bénéfices ‌cette année, plonge de plus de 5%.

Nokia, qui a annoncé une ​hausse de son bénéfice d'exploitation trimestriel ‌comparable supérieure aux prévisions, grimpe en revanche de 7%.

Le moral est, dans l'ensemble, morose, alors ​que l'état du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, que le locataire de la Maison blanche a prolongé mardi, sans ⁠date butoir apparente, reste incertain.

Les indices PMI préliminaires d'avril sur l'activité du secteur privé dans la zone euro, attendus dans le courant de la matinée, devraient permettre aux investisseurs de se faire une idée plus précise de l'impact du conflit sur l'économie.

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)

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