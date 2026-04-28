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L'Europe ouvre en baisse, l'incertitude géopolitique pèse
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 09:24

Les principales Bourses européennes ouvrent en baisse en début de séance mardi, les résultats d'entreprise et l'annonce du maintien des taux d'intérêts par la Banque du Japon ne parvenant pas à contrer l'incertitude géopolitique.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,33% à 8.114,91 points vers 07h08 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,25% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,14%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E cède 0,13%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 et le Stoxx 600 .STOXX reculent tous deux de 0,31%.

Alors que la saison des résultats du premier trimestre bat son plein, les investisseurs restent également attentifs à l'évolution de la situation du conflit au Moyen-Orient, qui a débuté il y a deux mois jour pour jour.

Tandis que le détroit d'Ormuz reste en grande partie fermé, les négociations pour mettre fin au conflit semblent au point mort, le président américain Donald Trump étant mécontent de la dernière proposition transmise par l'Iran destinée à mettre fin au conflit.

Le maintien par la Banque du Japon (BoJ) de ses taux d'intérêts laisse présager des décisions similaires de la part des autres banques centrales cette semaine, bien que trois des neufs membres du comité de politique monétaire de la BoJ ont toutefois proposé de relever les taux.

À Paris, Air Liquide AIRP.PA perd 3,5%, le spécialiste des gaz industriels ayant fait état mardi d'un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes au premier trimestre et a réitéré ses perspectives.

Ailleurs en Europe, Barclays BARC.L perd 3% après que la banque britannique a publié ses résultats au premier trimestre.

BP gagne 2,5% après avoir enregistré un bénéfice sous-jacent au coût de remplacement supérieur aux attentes.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
180,1000 EUR Euronext Paris -4,01%
BARCLAYS
414,900 GBX LSE -2,92%
CAC 40
8 150,54 Pts Euronext Paris +0,11%
DAX
24 139,97 Pts XETRA +0,23%
EURO STOXX 50
5 881,93 Pts DJ STOXX +0,37%
FTSE 100
10 349,73 Pts FTSE Indices +0,28%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
Pétrole Brent
110,66 USD Ice Europ +2,18%
Pétrole WTI
98,68 USD Ice Europ +2,04%
STOXX Europe 600
609,63 Pts DJ STOXX +0,13%
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