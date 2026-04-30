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Capgemini : croissance de 11% au T1 à changes constants, objectifs annuels confirmés
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 10:17

Capgemini CAPP.PA a fait état jeudi d'une progression de 11% de son chiffre d'affaires à taux de change constants au premier trimestre et confirmé ses objectifs financiers pour 2026.

Le chiffre d'affaires du groupe français de services informatiques a atteint 5,943 milliards d'euros, en hausse de 7% à taux de change courants.

"La performance de ce trimestre confirme la solidité de notre stratégie en matière de cloud et d'IA, qui nous a permis de réaliser une forte croissance avant même prise en compte des acquisitions", a déclaré le directeur général du groupe Aiman Ezzat, cité dans un communiqué.

A la Bourse de Paris, l'action Capgemini gagnait 2,8% à 105,60 euros à 07h50 GMT, en tête de l'indice CAC 40 qui reculait au même moment de 1,13%.

La croissance de 11% à changes constants ressort au-delà des attentes, soulignent les analystes de JPMorgan dans une note, évoquant un consensus de +9,4%.

"Il s'agit d'une nouvelle croissance supérieure aux prévisions, qui confirme la tendance observée ces derniers trimestres", indiquent-ils.

La croissance à changes constants ressort à 20,7% au premier trimestre en Amérique du Nord et à 21,7% au Royaume-Uni et en Irlande. En France, les revenus reculent en revanche de 1%.

Capgemini a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année, dont une progression du chiffre d'affaires à changes constants de l'ordre de 6,5% à 8,5%.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

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