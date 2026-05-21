L'Europe ouvre en baisse avec les PMI, la géopolitique et Nvidia

Les principales Bourses européennes sont reparties à la baisse jeudi après la nette hausse de la veille liée à l'espoir d'un accord imminent entre les Etats-Unis et l'Iran.

Les investisseurs se montrent désormais prudents avec la publication des premiers indices PMI en Europe, tandis que les résultats exceptionnels de Nvidia n'ont pas suffi à impressionner le marché.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,09% à 8.110,02 points vers 07h10 GMT, après une hausse de 1,70% mercredi. À Londres, le FTSE 100 .FTSE recule de 0,51% et à Francfort, le Dax .GDAXI abandonne 0,12%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E régresse de 0,35%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,21% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,25%, plombé essentiellement par les ressources de base.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent un repli de 0,23% pour le Dow Jones .DJI , de 0,18% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,26% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance dans le vert.

Le président Donald Trump a déclaré mercredi que les Etats-Unis étaient prêts à mener de nouvelles attaques contre l'Iran si Téhéran ne convenait pas d'un accord de paix, mais a laissé entendre que Washington pourrait attendre quelques jours pour "obtenir les bonnes réponses".

Le chef de l'armée pakistanaise, Asim Munir, va se rendre dans la journée à Téhéran dans le cadre des efforts de médiation d'Islamabad dans ce conflit, rapporte l'agence de presse iranienne Isna.

En attendant, les investisseurs choisissent de se tenir à l'écart des actifs risqués, alors que les cours du pétrole repartent légèrement à la hausse, avec un baril de Brent à plus de 106 dollars.

Le marché devrait en savoir un peu plus sur l'impact de la guerre sur les entreprises avec la publication des indices PMI préliminaires en zone euro et au Royaume-Uni. Les données japonaises en la matière ont montré que l'activité manufacturière s'était développée à un rythme plus lent, tandis que les pressions sur les coûts ont fortement augmenté.

Des sources ont indiqué à Reuters qu'une hausse des taux en juin de la part de la Banque centrale européenne (BCE) était pratiquement acquise, avec la crainte d'une résurgence de l'inflation.

Dans l'actualité des entreprises, le secteur technologique européen .SX8P est en repli jeudi, suivant la baisse attendue de Nvidia NVDA.O à l'ouverture de Wall Street alors que les résultats et prévisions meilleures que prévu du géant américain des semi-conducteurs et de l'IA n'ont pas suffi aux investisseurs.

EasyJet EZJ.L , qui a fait état de perspectives incertaines avec la hausse des coûts du carburant et le ralentissement des réservations, recule de 0,25%.

Generali GASI.MI avance de 2,6%, le premier assureur italien ayant publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et confirmé ses objectifs jusqu'en 2027.

A Paris, Ubisoft UBIP.PA plonge de 13,09% après avoir annoncé mercredi une perte opérationnelle record pour son exercice fiscal 2025-2026.

Elior ELIOR.PA dégringole de 25% après avoir abaissé ses perspectives annuelles.

Airbus AIR.PA perd 2,58% et Air France-KLM AIRF.PA 0,34% alors que la décision de la cour d'appel de Paris dans le procès pour homicides involontaires des deux groupes, relaxés en première instance en 2023, est attendue dix-sept ans après le crash du vol Rio-Paris en 2009 dans l'Atlantique.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)