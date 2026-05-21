France/PMI-Le secteur privé se contracte en mai à son rythme le plus rapide depuis fin 2020

Un drapeau français flotte sur l'Assemblée nationale à Paris, France
L'activité économique dans le secteur privé en France s'est contractée en mai à son rythme le plus rapide depuis cinq ans et demi, reflétant une baisse accélérée du secteur des services et une nouvelle chute de la production manufacturière, montre l'enquête préliminaire PMI S&P Global et HCOB, publiée jeudi.
Cette contraction, la plus marquée depuis fin 2020, est une conséquence de la guerre au Moyen-Orient, selon les entreprises, qui citent pour la plupart des pressions sur les coûts du carburant et de l'énergie, ainsi qu'une anxiété économique générale, pour expliquer la baisse de la production.
Le PMI préliminaire des services s'est établi à 42,9 en mai, son plus bas niveau en 66 mois, contre 46,5 en avril décembre, alors que les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre de 46,6 points.
La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.
L'indice PMI flash du secteur manufacturier de mai a lui reculé à 48,9 points, contre 52,8 en avril, et se situe en dessous des prévisions de Reuters, qui tablaient sur 52,2 points.
L'indice PMI composite, qui inclut à la fois les services et le secteur manufacturier, est tombé à 43,5 points en mai, contre 47,6 en avril, soit un creux de 66 mois.
"L'enquête PMI flash de mai pour la France présente des chiffres alarmants. L'impact inflationniste du choc pétrolier continue de se propager, les indices des prix dans les secteurs manufacturier et des services étant à nouveau en hausse", note Joe Hayes, économiste chez S&P Global Market Intelligence.
"De manière alarmante, nous avons constaté une chute brutale des nouvelles commandes du secteur privé en mai, ce qui indique clairement que ce choc a considérablement accru les risques de récession pour la deuxième économie de la zone euro", a-t-il ajouté.
(Rédigé par Dominique Vidalon, version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)
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