La Bourse de Paris prudente face aux incertitudes

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue en léger recul jeudi, partagée entre espoirs de paix et incertitudes au Moyen-Orient, au lendemain des résultats du mastodonte de la tech Nvidia.

Vers 09H50 (heure de Paris) le CAC 40 cédait 0,09% à 8.109,83 points, en recul de 7,59 points. La veille, l'indice vedette parisien avait connu une nette hausse de 1,70%.

"Une grande partie de l'optimisme lié à un éventuel accord rapide entre les États-Unis et l'Iran semble déjà intégrée dans les cours", note Andreas Lipkow, analyste pour CMC Markets.

La veille, les indices européens ont profité d'une baisse des prix du pétrole, après des déclarations du président américain Donald Trump assurant que les négociations avec Téhéran pour trouver une solution étaient dans leur "dernière phase".

Peu après, il a toutefois ajouté que les pourparlers étaient "sur le fil", entre un accord pour mettre fin à la guerre et une reprise des frappes contre l'Iran, ajoutant de la confusion.

Les investisseurs scrutent aussi les conséquences sur les grandes économies et portent leur attention sur la publication de plusieurs indices d'activité PMI en Europe et aux Etats-Unis.

En France, l'activité a connu son plus fort recul depuis cinq ans et demi en mai, selon le PMI Flash publié par S&P Global. En zone euro, la contraction de l'activité sur secteur privé s'est accélérée, selon le même indice.

Autre point d'attention: les résultats du premier trimestre du géant des processeurs Nvidia, alors que le secteur de la tech et des semi-conducteurs ont porté les marchés ces dernières semaines, bravant les inquiétudes.

La première capitalisation mondiale a ainsi publié des résultats encore largement supérieurs aux attentes, avec un bénéfice net à 58,3 milliards de dollars, qui a plus que triplé par rapport à la même période en 2025 (+211%).

Les taux d'emprunt stables

Ces derniers jours, les taux d'intérêt des États ont connu de fortes secousses, avec de nettes hausse provoquées par des craintes d'inflation liées au blocage persistant du détroit d'Ormuz et une détente la veille, après les propos de Trump.

Ce jeudi, le marché obligataire restait stable en Europe.

Vers 09H40, le taux d'intérêt français à échéance dix ans atteignait, 3,71%, au même niveau que la veille. Son équivalent allemand, référence sur le continent, était à 3,08%, contre 3,09% la veille.

Elior déguste

Le groupe de restauration collective Elior cédait plus de 24,41% à 2,13 euros sur l'indice élargi parisien SBF 120, après avoir annoncé un bénéfice net divisé par deux pour son premier semestre décalé, qu'il explique par un contentieux sur un contrat en Italie.

Ubisoft cède du terrain

Le titre du groupe de jeux vidéo français Ubisoft cédait 15,44% à 4,05 euros sur le SBF 120, après avoir présenté des prévisions de "réservations nettes", l'un de ses indicateurs phares, sous les estimations des analystes pour le premier trimestre.

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