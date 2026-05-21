L'Europe ouvre en baisse avec les PMI, la géopolitique et Nvidia

Les principales Bourses européennes sont reparties à la baisse ‌jeudi après la nette hausse de la veille liée à l'espoir d'un accord imminent entre les Etats-Unis et l'Iran.

Les investisseurs se ​montrent désormais prudents avec la publication des premiers indices PMI en Europe, tandis que les résultats exceptionnels de Nvidia n'ont pas suffi à impressionner le marché.

À Paris, le CAC 40 perd 0,09% à 8.110,02 points vers 07h10 GMT, après une hausse de 1,70% ​mercredi. À Londres, le FTSE 100 recule de 0,51% et à Francfort, le Dax abandonne 0,12%.

L'indice EuroStoxx 50 régresse de 0,35%, le FTSEurofirst 300 de 0,21% et le ​Stoxx 600 de 0,25%, plombé essentiellement par les ressources de base.

Les ⁠contrats à terme à Wall Street préfigurent un repli de 0,23% pour le Dow Jones, de 0,18% pour le ‌Standard & Poor's 500 et de 0,26% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance dans le vert.

Le président Donald Trump a déclaré mercredi que les Etats-Unis étaient prêts à mener de nouvelles attaques contre l'Iran ​si Téhéran ne convenait pas d'un accord de ‌paix, mais a laissé entendre que Washington pourrait attendre quelques jours pour "obtenir les bonnes réponses".

Le ⁠chef de l'armée pakistanaise, Asim Munir, va se rendre dans la journée à Téhéran dans le cadre des efforts de médiation d'Islamabad dans ce conflit, rapporte l'agence de presse iranienne Isna.

En attendant, les investisseurs choisissent de se tenir à l'écart des actifs risqués, ⁠alors que les cours du ‌pétrole repartent légèrement à la hausse, avec un baril de Brent à plus de 106 dollars.

Le marché ⁠devrait en savoir un peu plus sur l'impact de la guerre sur les entreprises avec la publication des indices PMI ‌préliminaires en zone euro et au Royaume-Uni. Les données japonaises en la matière ont montré que l'activité manufacturière s'était ⁠développée à un rythme plus lent, tandis que les pressions sur les coûts ont fortement ⁠augmenté.

Des sources ont indiqué à ‌Reuters qu'une hausse des taux en juin de la part de la Banque centrale européenne (BCE) était pratiquement acquise, avec la crainte ​d'une résurgence de l'inflation.

Dans l'actualité des entreprises, le secteur technologique européen ‌est en repli jeudi, suivant la baisse attendue de Nvidia à l'ouverture de Wall Street alors que les résultats et prévisions meilleures que prévu du géant ​américain des semi-conducteurs et de l'IA n'ont pas suffi aux investisseurs.

EasyJet, qui a fait état de perspectives incertaines avec la hausse des coûts du carburant et le ralentissement des réservations, recule de 0,25%.

Generali avance de 2,6%, le premier assureur italien ayant ⁠publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et confirmé ses objectifs jusqu'en 2027.

A Paris, Ubisoft plonge de 13,09% après avoir annoncé mercredi une perte opérationnelle record pour son exercice fiscal 2025-2026.

Elior dégringole de 25% après avoir abaissé ses perspectives annuelles.

Airbus perd 2,58% et Air France-KLM 0,34% alors que la décision de la cour d'appel de Paris dans le procès pour homicides involontaires des deux groupes, relaxés en première instance en 2023, est attendue dix-sept ans après le crash du vol Rio-Paris en 2009 dans l'Atlantique.

(Rédigé ​par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)