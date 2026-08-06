L'Europe ouvre dans le vert, tirée par les résultats et les espoirs en Iran

Les principales Bourses européennes sont dans le vert en début de séance jeudi, tirées par une vague de résultats et les espoirs concernant le Moyen-Orient.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,69% à 8.728,82 points vers 07h28 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,14% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,28%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E progresse de 0,50%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,46% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,42%.

Tandis que les investisseurs analysent une nouvelle avalanche de résultats européens, le Moyen-Orient reste au centre de l'attention, les derniers développements laissant présager des avancées diplomatiques ayant permis un recul de plus de 10% des cours pétroliers depuis le début de la semaine.

L'Iran a évoqué mercredi la possibilité d'un accord avec Oman sur le tracé d'une voie de navigation dans le détroit d'Ormuz, artère vitale de l'approvisionnement mondial en pétrole, venant alléger la tension sur les cours du brut et donc les pressions inflationnistes.

Une source iranienne de haut rang et deux responsables régionaux ont déclaré à Reuters qu’un accord proposé entre l’Iran et Oman, visant à mettre fin à cinq mois de conflit avec les États-Unis, donnerait à Téhéran le contrôle des navires entrant dans le Golfe par le détroit d’Ormuz, ce qui constituerait l’une des plus importantes concessions accordées à ce jour à la République islamique.

En fin de matinée, à 09h00 GMT, les opérateurs prendront connaissance des données sur les ventes au détail dans la zone euro pour le mois de juin, attendues sur une décélération.

Aux valeurs, Technip Energies TE.PA perd 1,8% après un abaissement de recommandation par JP Morgan.

Les valeurs du luxe bénéficient des perspectives de paix au Moyen-Orient, Kering PRTP.PA , L'Oréal OREP.PA , EssilorLuxottica ESLX.PA et Hermès HRMS.PA gagnant entre 2% et 3,4% pour se hisser en haut du panier français, tandis que le compartiment sectoriel européen .STXLUXP progresse de 1,65%.

Ailleurs en Europe, Siemens SIEGn.DE perd 5,3% à la suite de ses résultats, alors que le groupe a relevé ses prévisions après avoir publié un bénéfice industriel trimestriel et un volume de nouvelles commandes les plus élevés de son histoire.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|