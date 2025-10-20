L'Europe ouvre dans le vert, semaine chargée à l'horizon

Un trader travaille chez CMC Markets dans la City de Londres

Les principales Bourses européennes avancent en début de séance lundi, alors que les marchés entament une semaine riche en résultats financiers et données économiques clef.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,63% à 8.225,91 points vers 07h47 GMT. A Francfort, le Dax avance de 1,07% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,52%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,96%, le FTSEurofirst 300 est de 0,77% et le Stoxx 600 de 0,77%.

Ce lundi marque le début d'une semaine chargée en résultats financiers et en données économiques.

Aux Etats-Unis, malgré la paralysie partielle des administrations américaines, le bureau fédéral des statistiques a maintenu la publication des données sur l'inflation CPI, nécessaires pour un large éventail d'indexations et attendues vendredi.

Par ailleurs, les prix à la production en Allemagne, un indicateur clé de l'inflation, ont diminué plus que prévu en septembre sur un an, selon les données de l'Office fédéral de la statistique publiées lundi.

Aux valeurs, Kering progresse de 4,4% après avoir annoncé dimanche soir avoir accepté de vendre sa division beauté à L'Oréal pour 4 milliards d'euros

En revanche, Forvia est dans le rouge et recule de 3,5 après avoir fait état d'une baisse de 3,7% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre à cause d'effets de changes négatifs.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)