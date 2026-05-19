L'Europe ouvre dans le vert, regain d'espoir sur le Moyen-Orient

Les principales Bourses européennes avancent mardi en début de séance, encouragées par les déclarations du président américain Donald Trump, qui a annoncé avoir suspendu un bombardement prévu contre l'Iran et estimé qu'un accord avec Téhéran était possible.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,59% à 8.034,66 points vers 07h30 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,77% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,49%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,47%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 gagne 0,48% et le Stoxx 600 .STOXX avance de 0,51%.

Donald Trump a déclaré lundi après-midi à Washington qu'il y avait de "très grandes chances" que les Etats-Unis parviennent à un accord avec l'Iran pour l'empêcher de développer l'arme nucléaire, quelques heures après avoir dit sur les réseaux sociaux renoncer à mener des nouveaux bombardements prévus pour mardi.

Le cours du pétrole Brent, référence mondiale du marché, recule d'environ 1,5% en réponse, tout en restant supérieurs à 110 dollars le baril, tandis que les obligations, sous pression dans un contexte de craintes inflationnistes, se sont stabilisées après la forte vague de ventes enregistrée ces derniers jours.

"À ce stade, en dépit du manque d'avancées vers une ouverture du détroit d'Ormuz, nous pensons que les deux belligérants cherchent une sortie. Néanmoins, devant l'incertitude actuelle, nous avons décidé de modérer tactiquement fortement notre position sur les actifs risqués", écrivent mardi les analystes de LBP AM.

Aux valeurs, Vallourec VLLP.PA perd 6,3% après qu'ArcelorMittal MT.LU a annoncé mardi la cession d'environ 10,0% du capital social du fabricant français de tubes en acier.

Ailleurs en Europe, l'action du fabricant britannique de bottes Dr Martens DOCS.L prend 3,5% après que le groupe a fait état d'une hausse de 61,3% de son bénéfice avant impôts ajusté pour l'ensemble de l'exercice.

Le secteur de la défense .SXPARO se distingue, avec une hausse de 1,92%. Thales TCFP.PA gagne 2,45% à Paris.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)